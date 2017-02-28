Экономист: Поездки Лукашенко по экзотическим странам не окупают даже затрат на них 2 28.02.2017, 15:52

Склады предприятий в регионах переполнены невостребованной продукцией.

В Барановичах в 2016 году объемы промышленного производства в денежном выражении выросли в 1,3 раза. Примерно на столько же выросли и запасы готовой продукции. В 2016 году на складах города оставалось продукции в объеме 123,6% от среднемесячного производства, пишет intex-press.by.

Уровень запасов готовой продукции в Барановичах существенно выше, чем в Брестской области (77,1%), в Бресте (49,1%), Пинске (77,2%) и в среднем по стране (66,9%).

Какими должны быть складские запасы

Экономист Лев Марголин говорит, что определенные запасы на складах предприятий должны быть. Они нужны для бесперебойного обеспечения потребителей нужными товарами. Допустимый объем запасов зависит от отрасли. Например, на хлебозаводах объемы складских запасов не могут достигать не только месячных, но и недельных объемов производства. Несколько часов хранения – и эта продукция никому не нужна. Есть предприятия, но таких мало, где объемы складских запасов могут достигать месячных объемов производства.

– Максимум, о чем можно говорить в среднем по экономике, – 20–25%, но никак не 125%, – считает экономист.

Почему так происходит

В Барановичском горисполкоме объясняют, что основные складские запасы в нашем городе приходятся на 558 АРЗ – на складах этого предприятия некоторое время хранится уже отремонтированная техника, которая попала в статистику складских запасов. Самолеты улетят – и запасы снизятся.

– На 558 АРЗ приходится около 70% запасов, – говорит Юрий Трифонов, начальник управления экономики Барановичского горисполкома. – Поэтому ситуация со складскими запасами в нашем городе не критичная.

Тем не менее эксперты считают, что даже с учетом авиаремонтного завода показатели складских запасов в Барановичах высокие.

– Складские запасы – это деньги, которые потрачены на сырье, энергоресурсы, зарплату. Когда они лежат на складе, это плохо. Ни один хоть немного думающий частник такого не допустит, – считает экономист Лев Марголин.

Экономист Антон Болточко говорит, что высокий уровень складских запасов по отношению к среднемесячному объему производства вызван тем, что многие госпредприятия по-прежнему должны выполнять планы: по объемам производства, по поддержанию уровня занятости.

– Чтобы не увольнять работников, не допускать роста безработицы, государственные предприятия, особенно в регионах, вынуждены обеспечивать их хоть какой-то работой, – говорит Антон Болточко.

Что будет дальше

Лев Марголин считает, что предприятия, производящие продукцию «на склад», будут работать до тех пор, пока у них будут оборотные средства. Поддерживать объемы производства дешевыми деньгами, как это было раньше, государство, скорее, всего больше не будет, учитывая проводимую в последнее время жесткую монетарную политику.

А надеяться на покупателей белорусской продукции в ближайшее время – это, по мнению экономиста – самообман.

– Когда Лукашенко летит в Индонезию или другую экзотическую страну, то, как правило, результаты поездок не окупают даже затрат на них, – говорит эксперт. – Если рынков сбыта нет, снижение объемов производства будет неизбежно. А следом за этим – сокращение рабочих мест и падение зарплат.