Названы восемь продуктов для улучшения работы мозга 28.02.2017, 16:03

Список продуктов, которые помогают быть более собранным на работе.

Наверняка вам неоднократно приходилась слышать о всевозможных таблетках и биодобавках для улучшения работы мозга и концентрации внимания, в частности. Но прибегать к ним вовсе не обязательно, ведь эту функцию вполне могут выполнять продукты «для мозга», которые не сложно внести в свой ежедневный рацион, пишет medic.ua.

Кофе

Ментальные способности кофеин, конечно, не улучшит, но сконцентрироваться поможет еще как. Ученые установили, что продукты, содержащие это вещество (кофе, шоколад, энергетики) оказывают эффект пробуждения, возбуждая нервную систему. Но главное не переусердствовать, иначе излишняя стимуляция ЦНС приведет к обратному эффекту.

Сахар и мед

Эти продукты – источники быстрых углеводов, которые моментально обеспечивают организм энергией. В организме происходит некий энергетический «взрыв», в результате которого резко ускоряются мыслительные способности и обостряется концентрация внимания. Но опять же – без фанатизма, излишек сладкого приводит к угнетению физического состояния.

Авокадо

Этот продукт славится способностью снижать в организме уровень плохого холестерина за счет мононенасыщенных жиров. Также он улучшает циркуляцию крови в сосудах, способствуя насыщению клеток, в частности, мозга, кислородом, благодаря чему улучшается мозговая активность.

Овсянка

Если вы не привыкли завтракать, немедленно меняйте эту привычку. Ведь именно завтрак помогает улучшить кратковременную память и внимание в течение всего дня. Американские исследователи в результате наблюдений установили, что студенты, которые завтракают, как правило, показывают более высокие результаты в учебе, чем те, кто этого не делает. По словам медиков, утро лучше начинать с молочной овсянки и фруктов. За счет поставляемых им в организм клетчатки, углеводов, белка и фруктозы мыслительные процессы и улучшаются.

Рыба

Рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые являются одним из основных веществ, отвечающих за здоровье мозга. Достаточно устраивать два-три рыбных дня в неделю, чтобы исключить риски слабоумия и снизить вероятность инсультов, а также улучшить мозговую активность, концентрацию внимания и память.

Орехами

Они находятся на втором месте после рыбы по содержанию омега-3 жирных кислот. Также орехи богаты витамином Е, недостаток которого приводит к ухудшению когнитивных функций. Чтобы обеспечить дневную норму полезных веществ, в день съедайте по горсти не обжаренных орехов.

Черника

Известно, что черника полезна для зрения. Но недавние исследования установили, она еще и помогает защитить мозг от повреждений, вызванных свободными радикалами, а также может уменьшить последствия возрастных изменений и избежать болезни Альцгеймера или деменции. Кроме того, включив в свой рацион чернику, улучшается способность к обучению и повышается концентрация памяти.

Какао

Также, как и кофе, какао пробуждает нервную систему и заставляет мозг работать на полную мощность. Все дело в какао бобах, которые стимулирую ЦНС и ускоряют процессы в клетках. Но усердствовать с какао не стоит – излишняя стимуляция нервной системы может привести к упадку сил и головным болям.