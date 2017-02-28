Шуневич: Продолжаем «копать» под Данкверта 28.02.2017, 16:09

Министр МВД Беларуси заявил, что ведомство находится в стадии сбора информации.

МВД Беларуси продолжает доследственную проверку по «делу Данкверта», заявил министр внутренних дел страны Игорь Шуневич.

«В настоящее время МВД зарегистрировано несколько материалов, проводится доследственная проверка», - сказал И.Шуневич во вторник журналистам, отметив, что ведомство в настоящее время собирает информацию.

«Пока говорить о результатах не стал бы, проверка в разгаре», - добавил министр.

В начале февраля Лукашенко выразил возмущение по поводу запрета на поставки в РФ продукции с многих предприятий республики и заявил, что в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта необходимо возбудить уголовное дело «за нанесение ущерба государству». После этого МВД Беларуси начало проверку.

С.Данкверт назвал это заявление давлением на него лично и на службу в целом. Претензии Россельхознадзора к белорусской продукции связаны исключительно с нарушением ее производителями российских требований и невыполнением техрегламентов ТС, подчеркивал не раз руководитель Россельхознадзора.

15 февраля С.Данкверт сообщил, что Россельхознадзор получил из прокуратуры РФ вопросы, которые поставила прокуратура Беларуси в связи с проведением МВД республики проверки в отношении руководителя службы.

«Официально из нашей прокуратуры пришло обращение, какие вопросы задали в белорусской прокуратуре, готовим на них ответы, это нормально», - заявил С.Данкверт журналистам.