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Несмотря на кризис власти продолжaт строительство жилья в Венесуэле

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  • 28.02.2017, 16:23
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Ранее многие белорусские строители были вынуждены возвращаться на родину.

Беларусь и Венесуэла рассмотрели перспективы совместной реализации проектов в сфере строительства жилья. Данной теме была посвящена встреча посла Беларуси в Венесуэле Олега Паферова с министром жилой среды и жилья Венесуэлы Мануэлем Кеведо, говорится в пресс-релизе МИД Беларуси, пишет tut.by.

«Олег Паферов подтвердил готовность белорусской стороны продолжить участие белорусских строителей в возведении социального жилья в Венесуэле»,- говорится в сообщении.

Строительством жилья в Венесуэле занимается компания «Белзарубежстрой» (акционеры: «Альм Инвестментс ФЗЕ» (ОАЭ), белорусский Банк «Решение», брестский «Строительный трест № 8» и «Гомельпромстрой»). Возглавляет совет директоров компании известный бизнесмен Виктор Шевцов.

Летом 2016 года президент Венесуэлы Николас Мадуро принял участие в церемонии сдачи 288 квартир в восьми домах, которые строила в Каракасе белорусская компания. Жилье это социальное, построено в рамках венесуэльской программы «Великая Миссия Жилье». Всего на тот момент «Белзарубежстрой» сдал заказчику 7256 квартир из 10 тысяч, которые планируют построить.

Разразившийся в Венесуэле экономический кризис сказался и на строительной отрасли. Темпы работ снизились. Многие белорусские строители были вынуждены вернуться на родину.


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