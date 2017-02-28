Появились претенденты на премию «Книга года» 28.02.2017, 16:34

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Белорусский ПЕН-центр опубликовал список из 48 книг.

Белорусский ПЕН-центр сообщил, что на сайте «Книги года» опубликован список из 48 книг, которые были выдвинуты на премию, а также список членов жюри, которые голосуют за лучшую книгу, пишет novychas.by.

В этом году в работе жюри приняли участие 81 человек.

Конечный результат появится 10 марта в 19 часов на сайте kniha.by. Победитель получит приз в размере 1000 евро. Премия присуждается за лучшую книгу, изданную в 2016 году, независимо от жанра.

Премия «Книгa года» учреждена Белорусским ПЕН-центром в 2015 году. Ее вручают сами писатели за лучшую книгу, написанную белорусом или в Беларуси. Предыдущие победители: Ольгерд Бахаревич с книгой «Дзеці Аліндаркі», Антон Рудак c книгой «Верхні горад», Ольга Гапеева с книгой «Сумны суп» и Людмила Рублевская с книгой «Авантуры студыёзуса Вырвіча», Андрей Хaданович с книгой «Нататкі таткі».