Süddeutsche Zeitung: Россия слишком слаба для гонки вооружений 3 28.02.2017, 16:55

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РФ отстала экономически и непривлекательна в политическом плане.

За последние 38 лет в мире не было «столько ядерной риторики, сколько ее слышится сейчас: даже в самый разгар холодной войны никто так легкомысленно не угрожал применить ядерное оружие», пишет Sueddeutsche Zeitung (перевод - inopressa.ru).

«Недавно российское руководство выпустило этого джинна из бутылки, и теперь он поставил российские власти перед трудностями», - говорится в статье.

Речь идет о документальном фильме одного из каналов российского государственного телевидения, в котором Путин был представлен в качестве генерального режиссера присоединения Крыма к России. Среди прочего, в фильме упоминалось, что российский лидер думал о том, чтобы привести в полную боевую готовность российской ядерное оружие. В другой раз российский телеведущий бравировал в эфире тем, что «Россия в состоянии превратить Соединенные Штаты в радиоактивный пепел». После этого в Калининградскую область были отправлены комплексы «Искандер», пишет Ханс.

«Россия слишком слаба в экономическом плане и непривлекательна в политическом, чтобы иметь какой-то вес на международной арене, - продолжает Ханс, - так что российское руководство достигает весомости при помощи относительно дешевой партизанской тактики из дезинформации, кибератак, деятельности спецслужб и спецназа». Ядерная булава, в свою очередь, гарантирует, что на это не будет дано адекватного ответа.

Но теперь, обращает внимание автор, «столь обласканный Москвой Дональд Трамп анонсирует наращивание ядерного потенциала, а для сохранения паритета Москве придется также наращивать свой арсенал. Но на новую гонку вооружений у России денег нет».