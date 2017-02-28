БАТЭ создал команду по киберфутболу 1 28.02.2017, 17:12

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Команда будет участвовать в турнирах по FIFA 2017.

В кафе «Арена», что на «Борисов-Арене», состоялся финальный отбор игроков для команды по FIFA2017, которую будет поддерживать и курировать ФК БАТЭ, пишет «Прессбол».

На протяжении зимы на лучшем стадионе Беларуси состоялась серия турниров по киберфутболу с формированием итогового рейтинга. И лучшие 16 человек в минувшие выходные получили возможность побороться за места в команде CYBERBATE BORISOV. В напряженном и увлекательном противостоянии выявилась топ-пятерка:

1-й - Дмитрий Виолентий;

2-й - Павел Мизюкевич;

3-й - Михаил Мосесов;

4-й - Максим Казак;

5-й - Павел Долбик.

Вскоре должны определиться ближайшие соревновательные планы этой команды.

Отметим, что каждому участнику решающей стадии отбора были вручены памятные призы.