Первое «боевое» крещение 2 Кристер Парис

28.02.2017, 17:21

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Кристер Парис

Эстония готовится принять первые части НАТО, которые прибывают в страну в качестве ответа на российскую агрессию против Украины.

Защищать восточные рубежи НАТО будут британские солдаты, которые не так давно были у Таллинне на учениях. Для них предназначены специально подготовленные принимающей стороной информационные материалы: что это за страна и как себя в ней вести. Среди всех бумажек есть и описание лучших таллиннских стрип-клубов. Но речь не о том, что Эстония хотела бы непременно заработать на естественном интересе британских солдат к эстонским девушкам. Цель информации - предостеречь гостей от возможных неприятностей.

То, что ни о каких шутках речь в данном случае не идет, подтвердил руководитель Департамента информации Эстонии - по-просту внешней разведки - Микк Марран в интервью газете The Times. По словам Маррана, размещение 4000 солдат НАТО у западной границы дает России идеальную возможность для создания ложного впечатления об агрессии Запада путем размещения в прокремлевских СМИ фейковых новостей.

«Мы уже видим нечто подобное: некий шум в стиле «местные жители не приветствуют размещение этих войск», - заявил Марран. - Прибывают 800 молодых британских солдат. Начинают ездить со своих баз в города. Очевидно, будут и в бары заглядывать. Мы не можем исключать риск возникновения каких-нибудь драк, в которых примет участие и противная сторон».

Если мир «постправды» становится для цивилизованного мира сюрпризом, то в военных конфликтах секретные и неожиданные операции считал крайне важными еще Сунь Цзы. Лучшее сражение, по его мнению, то, которое не состоялось, поскольку потерявший боевой дух противник сдается без боя.

Первые попытки в этой области уже сделаны. В Латвии в прошлом году появились сочные статьи с описанием того, как два британских солдата подрались с местными парнями. Два гренадера сидели около шести часов вечера в одном из рижских «Макдональдсов», как вдруг к ним подошли два хулигана и стали их задирать. «Случайно» на месте оказалась съемочная группа. После небольшой перепалки драка закончилась, и двое зачинщиков по некоторым утверждениям отправились в эфир работающего в интересах России телеканала.

По другим словам, именно англичане на все сто процентов виноваты в спровоцированной драке. У их соперников же на лбу не написано, кто они. Но в то же время понятно, что если кому-то захотелось бы снять такое дискредитирующее видео, то он бы позаботился о том, чтобы все происходящее выглядело максимально естественно.

А вот случай совсем из другой области. В Эстонии был избит чернокожий солдат армии США. Возможно, это было просто нападение хулиганов. Однако после того, как командир американца в очень мягком тоне поднял эту тему, тогдашний министра обороны Свен Миксер осудил эту выходку как расистскую.

«Наши союзнические отношения основаны на одних и тех же демократических ценностях», заявил он. «Расизм этим ценностям противоречит. Наши союзники - вне зависимости от цвета их кожи - на приходят сюда защищать расистов и ксенофобов. И не должны приходить». Но до сих пор так и неизвестно, почему и за что напали на американского солдата. Но если целью было расколоть эстонское общество, то она была прекрасно достигнута.

Учитывая, что поддержку России в Европе оказывают сегодня уже не партии, представляющие русскоязычных, а крайне-правые политические силы (которым вполне по силам расколоть общественное единство), можно прийти к самым разным, но неприятным выводам в отношении данного случая.

Как всегда, когда напротив тебя сидит хорошо организованная силовая структура, доказать ничего практически нельзя. Ну правда, все же могло быть просто случайным совпадением. Но когда речь заходит о союзниках, в отношении которых соседнее государство питает отнюдь не самые теплые чувства, не стоит забывать уроки истории.

Уже скоро, в апреле, в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу прибудет тысячный контингент НАТО. Если посмотреть, на чем сосредоточены российские усилия в отношении различных западных стран, то в отношении Эстонии сомнений не будет: соперничество с НАТО и поиск уязвимостей.

В эту логику укладывается и начавшаяся сразу после инаугурации Дональда Трампа атака на украинскую Авдеевку и «мягкие» инструменты влияния на выборы в различный странах. Вовлеченность россиян в американскую кампанию уже прямо доказана, но почему то же самое не может произойти на выборах в Нидерландах, Германии или Франции?

Статья 5 Североатлантического договора о коллективной защите - это сильный аргумент. Но напосредственный военный удар может случиться лишь в том случае, если Владимир Путин в Кремле совсем сойдет с ума или будет окончательно зажат в угол. Ну что если убедить нуждающихся в защите в том, что те, кто им такую защиту предлагают, ничем не лучше потенциального агрессора? За такое ведь не накажешь.

Даже самая большая парламентская партия, ранее долгое время проведшая в оппозиции - Центристская - начала посылать весьма двусмысленные сигналы, когда некоторые ее члены назвали прибытие войск НАТО новым «Договором о базах». Под этим термином подразумевается навязанное по итогам советско-германского «пакта Молотова-Риббентропа» Советским Союзом соглашение, в соответствии с которым Эстонская Республика допустила на своей территории создание советских военных баз - и в итоге потеряла независимость.

Правда, сейчас, когда эта партия находится у власти - в нее входит и премьер-министр - непосредственное противостояние западноориенторованной политике безопасности почти исчезло, по крайней мере из партийной риторики. Но ничто не гарантирует, что в один день эта ситуация может измениться. Мы должны учитывать, что партию нынешнего премьер-министра Юри Ратаса поддерживают в основном русскоязычные жители, по большей части находящиеся в сфере влияния прокремлевских информационных каналов. Это заставляет посылать разным частям аудитории разные сигналы. Так, партия отказывается выйти из договора о сотрудничестве с «Единой Россией». А их бывший харизматичный лидер Эдгар Сависаар вообще прямо зависел от тогдашнего руководителя Российских железных дорог, друга Путина Владимира Якунина и выделяемой им помощи.

А эстоноязычное население? Тут парадоксальным образом на стороне России играет та самая партия, которая на словах ей больше всего противостоит: ультранационалистическая Эстонская консервативная народная партия. Именно они предлагают в качестве альтернативы демократии по возможности авторитарный стиль правления. Именно один из их вождей, молодой и красноречивый Мартин Хельме призывает к роспуску Европейского союза. Такие слова в ушах Кремля должны звучать как музыка.

Итак, британские солдаты прибывают, чтобы защищать страну, когда противник любой ценой старается доказать, что не нужно ни защиты, ни защитников. Чтобы с этим справиться, нужно намного больше, нежели хорошие снайперы и отличная логистика. Официально в НАТО в качестве одного из ответов на подобные вызовы предназначена так называемая стратегическая коммуникация. Но насколько она хороша против распространяемых противной стороной компромата и фейковых новостей? Первое боевое крещение союзников обещает быть интересным и совершенно неожиданным.

Кристер Парис, специально для Charter97.org