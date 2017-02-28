закрыть
28 февраля 2017, вторник, 19:39
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Первое «боевое» крещение

2
  • Кристер Парис
  • 28.02.2017, 17:21
  • 2,087
Кристер Парис

Эстония готовится принять первые части НАТО, которые прибывают в страну в качестве ответа на российскую агрессию против Украины.

Защищать восточные рубежи НАТО будут британские солдаты, которые не так давно были у Таллинне на учениях. Для них предназначены специально подготовленные принимающей стороной информационные материалы: что это за страна и как себя в ней вести. Среди всех бумажек есть и описание лучших таллиннских стрип-клубов. Но речь не о том, что Эстония хотела бы непременно заработать на естественном интересе британских солдат к эстонским девушкам. Цель информации - предостеречь гостей от возможных неприятностей.

То, что ни о каких шутках речь в данном случае не идет, подтвердил руководитель Департамента информации Эстонии - по-просту внешней разведки - Микк Марран в интервью газете The Times. По словам Маррана, размещение 4000 солдат НАТО у западной границы дает России идеальную возможность для создания ложного впечатления об агрессии Запада путем размещения в прокремлевских СМИ фейковых новостей.

«Мы уже видим нечто подобное: некий шум в стиле «местные жители не приветствуют размещение этих войск», - заявил Марран. - Прибывают 800 молодых британских солдат. Начинают ездить со своих баз в города. Очевидно, будут и в бары заглядывать. Мы не можем исключать риск возникновения каких-нибудь драк, в которых примет участие и противная сторон».

Если мир «постправды» становится для цивилизованного мира сюрпризом, то в военных конфликтах секретные и неожиданные операции считал крайне важными еще Сунь Цзы. Лучшее сражение, по его мнению, то, которое не состоялось, поскольку потерявший боевой дух противник сдается без боя.

Первые попытки в этой области уже сделаны. В Латвии в прошлом году появились сочные статьи с описанием того, как два британских солдата подрались с местными парнями. Два гренадера сидели около шести часов вечера в одном из рижских «Макдональдсов», как вдруг к ним подошли два хулигана и стали их задирать. «Случайно» на месте оказалась съемочная группа. После небольшой перепалки драка закончилась, и двое зачинщиков по некоторым утверждениям отправились в эфир работающего в интересах России телеканала.

По другим словам, именно англичане на все сто процентов виноваты в спровоцированной драке. У их соперников же на лбу не написано, кто они. Но в то же время понятно, что если кому-то захотелось бы снять такое дискредитирующее видео, то он бы позаботился о том, чтобы все происходящее выглядело максимально естественно.

А вот случай совсем из другой области. В Эстонии был избит чернокожий солдат армии США. Возможно, это было просто нападение хулиганов. Однако после того, как командир американца в очень мягком тоне поднял эту тему, тогдашний министра обороны Свен Миксер осудил эту выходку как расистскую.

«Наши союзнические отношения основаны на одних и тех же демократических ценностях», заявил он. «Расизм этим ценностям противоречит. Наши союзники - вне зависимости от цвета их кожи - на приходят сюда защищать расистов и ксенофобов. И не должны приходить». Но до сих пор так и неизвестно, почему и за что напали на американского солдата. Но если целью было расколоть эстонское общество, то она была прекрасно достигнута.

Учитывая, что поддержку России в Европе оказывают сегодня уже не партии, представляющие русскоязычных, а крайне-правые политические силы (которым вполне по силам расколоть общественное единство), можно прийти к самым разным, но неприятным выводам в отношении данного случая.

Как всегда, когда напротив тебя сидит хорошо организованная силовая структура, доказать ничего практически нельзя. Ну правда, все же могло быть просто случайным совпадением. Но когда речь заходит о союзниках, в отношении которых соседнее государство питает отнюдь не самые теплые чувства, не стоит забывать уроки истории.

Уже скоро, в апреле, в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу прибудет тысячный контингент НАТО. Если посмотреть, на чем сосредоточены российские усилия в отношении различных западных стран, то в отношении Эстонии сомнений не будет: соперничество с НАТО и поиск уязвимостей.

В эту логику укладывается и начавшаяся сразу после инаугурации Дональда Трампа атака на украинскую Авдеевку и «мягкие» инструменты влияния на выборы в различный странах. Вовлеченность россиян в американскую кампанию уже прямо доказана, но почему то же самое не может произойти на выборах в Нидерландах, Германии или Франции?

Статья 5 Североатлантического договора о коллективной защите - это сильный аргумент. Но напосредственный военный удар может случиться лишь в том случае, если Владимир Путин в Кремле совсем сойдет с ума или будет окончательно зажат в угол. Ну что если убедить нуждающихся в защите в том, что те, кто им такую защиту предлагают, ничем не лучше потенциального агрессора? За такое ведь не накажешь.

Даже самая большая парламентская партия, ранее долгое время проведшая в оппозиции - Центристская - начала посылать весьма двусмысленные сигналы, когда некоторые ее члены назвали прибытие войск НАТО новым «Договором о базах». Под этим термином подразумевается навязанное по итогам советско-германского «пакта Молотова-Риббентропа» Советским Союзом соглашение, в соответствии с которым Эстонская Республика допустила на своей территории создание советских военных баз - и в итоге потеряла независимость.

Правда, сейчас, когда эта партия находится у власти - в нее входит и премьер-министр - непосредственное противостояние западноориенторованной политике безопасности почти исчезло, по крайней мере из партийной риторики. Но ничто не гарантирует, что в один день эта ситуация может измениться. Мы должны учитывать, что партию нынешнего премьер-министра Юри Ратаса поддерживают в основном русскоязычные жители, по большей части находящиеся в сфере влияния прокремлевских информационных каналов. Это заставляет посылать разным частям аудитории разные сигналы. Так, партия отказывается выйти из договора о сотрудничестве с «Единой Россией». А их бывший харизматичный лидер Эдгар Сависаар вообще прямо зависел от тогдашнего руководителя Российских железных дорог, друга Путина Владимира Якунина и выделяемой им помощи.

А эстоноязычное население? Тут парадоксальным образом на стороне России играет та самая партия, которая на словах ей больше всего противостоит: ультранационалистическая Эстонская консервативная народная партия. Именно они предлагают в качестве альтернативы демократии по возможности авторитарный стиль правления. Именно один из их вождей, молодой и красноречивый Мартин Хельме призывает к роспуску Европейского союза. Такие слова в ушах Кремля должны звучать как музыка.

Итак, британские солдаты прибывают, чтобы защищать страну, когда противник любой ценой старается доказать, что не нужно ни защиты, ни защитников. Чтобы с этим справиться, нужно намного больше, нежели хорошие снайперы и отличная логистика. Официально в НАТО в качестве одного из ответов на подобные вызовы предназначена так называемая стратегическая коммуникация. Но насколько она хороша против распространяемых противной стороной компромата и фейковых новостей? Первое боевое крещение союзников обещает быть интересным и совершенно неожиданным.

Кристер Парис, специально для Charter97.org


Мнение

Мюнхенский форум без белорусского «донора безопасности»
Мюнхенский форум без белорусского «донора безопасности» Роман Яковлевский
Был бы жив Немцов
Был бы жив Немцов Ирина Ясина
Любовь, весна и тунеядство
Любовь, весна и тунеядство Ирина Халип
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко Леонид Злотников


Интервью

Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию