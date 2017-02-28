Часть «пропавших» в Минске студентов из Бангладеш нашли во Франции 2 28.02.2017, 17:25

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Реальной целью въезда в Беларусь большинства из «пропавших» студентов была последующая миграция в Евросоюз.

Об этом в интервью корреспонденту БелТА сообщил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич.

«Сейчас нам доподлинно известно, что реальной целью въезда большинства из них была последующая миграция в Евросоюз. По предварительной информации, некоторые студенты все же смогли попасть во Францию, а других задержала пограничная охрана Латвии, - сказал Игорь Шуневич. - Сейчас они ожидают решения о выдворении».

Напомним, о пропаже студентов из Бангладеш стало известно в начале января. Сообщалось, что в Белорусском государственном экономическом университете «потерялись» 24 студента, обучающихся на подготовительных курсах.

16 января стало известно, что шесть иностранных студентов, которые приехали учиться в Витебский государственный технологический университет, находятся в СИЗО. Им грозила депортация.