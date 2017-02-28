Лауреат премии «Хартии-97» стал редактором «Нашай Нiвы» 1 28.02.2017, 17:30

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Фото: charter97.org

С 1 марта Андрей Скурко уходит с поста главного редактора «Нашей Нiвы».

Издание и сайт «Нашай Нiвы» возглавит Егор Мартинович.

Егор Мартинович работает в «НН» с 2009 года. Он автор острых расследований, репортажей и интервью. Его материалы были отмечены Национальной премией за защиту прав человека имени Виктора Ивашкевича, которую вручает Charter97.org.

Журналист — сын писателя Алеся Мартиновича и сотрудницы журнала «Мастацтва» Татьяны Мушинской, внук члена-корреспондента Академии наук Беларуси Михаила Мушинского. Окончил Лицей БГУ и Институт журналистики БГУ.

Андрей Скурко останется работать в «НН» в должности заместителя главного редактора. Скурко возглавлял «НН» в 2006—2017 гг. — по продолжительности работы в должности редактора «НН» это рекорд. (Для сравнения: Александр Власов возглавлял издание 8 лет, Сергей Дубовец — 9 лет.)