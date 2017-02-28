Очевидцы: На стройке в «Маяке Минска» рухнул этаж 8 28.02.2017, 18:14

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Всю ночь на стройке сербских друзей Лукашенко работали строители.

«На стройке очередного здания комплекса «Маяк Минска» обвалилось перекрытие. Всю ночь строители там работали, утром все затянули зеленой сеткой», — написали tut.by жители дома, соседствующего со стройплощадкой. Очевидцы утверждают: «Инцидент произошел вчера поздно вечером. Обрушившуюся конструкцию разбирали при свете прожекторов».

Днем за ограждением работы по очистке от остатков перекрытия продолжались. Начальник участка Павел Антонов объяснил:

— Это было не обрушение, а запланированный демонтаж перекрытия. Проект изменился, поэтому возникла необходимость в демонтаже.

Дом, о котором идет речь, жилой. Но строит его застройщик за свой счет.

Также мы получили официальный комментарий от компании ИООО «Зомекс Инвестмент», которая ведет строительство. Приводим его в полном объеме:

«Информация об обрушении этажа на строящемся объекте в составе многофункционального комплекса «Маяк Минска» является такой же «уткой», как и информация об угрозе обрушения Национальной библиотеки Беларуси из-за строящейся плоскостной стоянки на прилегающей территории, отсутствие сертификатов на установленные лифты в жилых домах, обрыв лифтовой кабины с жителями и т.д.

Со своей стороны считаем возможным информировать о том, что в составе комплекса «Маяк Минска» в настоящее время силами белорусских подрядных организаций возводятся 4 жилых дома без привлечения средств дольщиков физических и/или юридических лиц.

Строительно-монтажные работы проводятся в строгом соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение РУП «Главгосстройэкспертиза», согласно разработанному и согласованному в установленном порядке проекту производства работ, под неусыпным контролем специалистов, осуществляющих авторский и технический надзоры.

Таким образом, на объекте, возводимом в составе комплекса «Маяк Минска», обрушения этажа не было.

В ходе параллельного проектирования и строительства в настоящее время на объекте в соответствии с проектной документацией и проектом производства работ ведутся строительно-монтажные работы, технологическим циклом которых предусмотрено выполнение монолитных работ, монтаж/демонтаж оборудования и приспособлений (опалубки, стоек и щитов). При параллельном проектировании в рабочем порядке вносятся корректировки в проект и параллельно на строительной площадке подрядчик выполняет необходимые изменения (монтаж/демонтаж технологических узлов)».