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Путин рассказал об «игре вдолгую» с Беларусью

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  • 28.02.2017, 18:05
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Архивное фото Getty Images/Sasha Mordovets

Президент РФ заметил, что Россия оказывает Беларуси слишком большую помощь.

Президент России Владимир Путин считает естественными периодически возникающие споры между странами-соседями, в том числе между Россией и Беларусью. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым в Бишкеке, сообщает ТАСС.

«Споры всегда есть, и я уверен, что мы найдем выход из любых, даже, казалось бы, очень трудных ситуаций», — уверен российский президент. «Вполне естественны эти споры: каждая сторона отстаивает свои интересы», — подчеркнул он.

Путин заметил, что Россия оказывает Беларуси большую помощь. «Одних кредитов, выданных на Беларусь, — свыше 6 млрд долларов», — подчеркнул российский президент.

Он напомнил, что Минск получает российскую нефть без пошлин, тогда как результаты переработки этого сырья Беларусь продает за границу, зачисляя пошлину с них в свой бюджет. «Мы об этом не жалеем, потому что, что называется, „вдолгую“ российская экономика получает и получит выгоды от совместной работы. Потому что это усиливает наш синергетический эффект, повышает нашу общую конкурентоспособность, — заявил Путин. — Поэтому это для нас не выброшенные деньги, это все просчитанные шаги в расчете на будущий результат».

Он отметил, что российский рынок полностью открыт для белорусских товаров.


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