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В Великобритании обнаружили самые древние сокровища железного века

  • 28.02.2017, 18:24

Кладоискатели нашли кельтские украшения, которым около 2,5 тысяч лет.

Двое британских кладоискателей при помощи детекторов металла обнаружили на поле в графстве Стаффордшир золотые кельтские украшения, предположительный возраст которых составляет 2,5 тысячи лет, сообщает сайт ria.ru.

Друзья Марк Хэмблтон и Джо Каниа нашли три ожерелья и один браслет, сложенные вместе и закопанные в землю на территории, где сейчас расположены сельхозугодья.

Куратор британских и европейских коллекций железного века в Британском музее Джулия Фэрли заявила, что находка имеет «международное значение». «Украшения датируются примерно 400-250 годами до нашей эры и, возможно, являются самыми ранними золотыми изделиями времен железного века, обнаруженным в Британии», — сказала она.

По ее словам, торки (кельтские ожерелья) могли носить богатые женщины или люди с континента, которые вступили в брак с кем-то из местных жителей.

Удачливые кладоискатели планируют разделить вырученные средства с семьей фермеров, которым принадлежит поле, где были найдены сокровища.


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