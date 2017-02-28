Линкявичюс: Отношение Беларуси к БелАЭС умаляет значение международных конвенций 28.02.2017, 18:28

Линас Линкявичюс

По словам министра иностранных дел Литвы, Беларусь манипулирует фактами.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс говорит, что отношение Беларуси к строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС) умаляет значение международных конвенций при разрешении разногласий по поводу вероятного негативного воздействия станции на окружающую среду, пишет afn.by.

«Конвенция Эспо и Орхусская конвенция – очень важные инструменты, которые помогли раскрыть международному сообществу проблемы БелАЭС в областях охраны окружающей среды и ядерной безопасности», – сказал для пресс-релиза министр, который в понедельник встретился в Женеве с исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии ООН Кристианом Фриисом Бахом.

Л. Линкявичюс подчеркнул, что Беларусь придерживается формалистского отношения к соблюдению конвенций и избегает проведения в жизнь рекомендаций встреч между странами. Министр подчеркнул свое разочарование тем, что Беларусь активно избегает конструктивного диалога о деталях проекта в Островце и манипулирует фактами.

Глава Европейской экономической комиссии ООН подчеркнул, что прозрачность и диалог являются одними из главных элементов Конвенции Эспо и Орхусской конвенции, говорится в пресс-релизе МИД.

6-ая встреча стран – членов Конвенции Эспо в июне 2014 года рекомендовала Беларуси пригласить миссию SEED (Site and External Events Design) МАГАТЭ, чтобы она оценила пригодность островецкой плошадки для строительства АЭС. Однако состоявшаяся в январе этого года миссия SEED не дала оценку возможным исследованиям площадок, критериям их выбора и их пригодности для строительства АЭС, потому что Беларусь не попросила о проведении этой части миссии.