Почему сборная Беларуси до сих пор живет без тренера 1 Максим Березинский, «Трибуна»

28.02.2017, 18:37

Максим Березинский

Ситуация с назначением главного тренера сборной Беларуси достигла пика абсурдности.

Команда без тренера уже почти три месяца. До матча со шведами 25 дней, до начала сбора – три недели. Подходят сроки вызова игроков, мы помним, что Калачев и Корниленко говорили о возможном завершении карьеры в главной команде, мы помним, что штаб Хацкевича, по сути, ушел вместе с ним, а значит, даже исполняющим обязанности назначить особо некого. Если, конечно, отбросить в сторону шутки про Сергея Сафарьяна. Все же человек давно в футболе, хорошо знаком с командой...

Такой неопределенности в истории сборной Беларуси точно не было никогда. Даже во времена таинственных исчезновений Эдуарда Малофеева в сборной всегда на подхвате был Валерий Стрельцов. Сейчас сборная, такое впечатление, не нужна никому. Мы все печалились, что куда-то подевались «Белыя крылы», а тут впору вспоминать про Владимира Борисовича Курнева (респект за пост про моду, кстати!) и Владимира Франгесовича Геворкяна.

К этому цугцвангу привел целый ряд стратегических ошибок со стороны АБФФ. Вообще достаточно посмотреть комментарии под новостями по любому из кандидатов, чтобы понять, что прямо сейчас любое решение федерации будет только ухудшать ее позиции. Почти любого кандидата (посмотрите комментарии под новостями про Писарева, Бородюка, Байдачного, Скрипника) публика сходу разносила в щепки. Зачетка уже давно начала работать на нерадивого студента.

Какие выводы можно сделать? Очевидно, что в ситуации, когда расставались с Хацкевичем, совершенно никому не пришло в голову подумать: а что дальше? кто следующий? Беглого анализа ситуации вполне было достаточно, чтобы понять: сегодня сборная Беларуси точно не та команда, которая привлекает большой интерес. Будем откровенны, по составу это одна из слабейших команд в истории, половина сборников не имеет практики, Калачев и Корниленко в шаге от завершения карьеры, Глеб на подходе, за спинами лидеров совсем нет молодежи, на которую можно делать ставку. Цикл, по сути, уже проигран, но впереди еще есть матчи с сильными соперниками. В такой ситуации гораздо больше шансов опозориться, чем совершить подвиг.

Конечно, в футболе всегда найдется шарлатан, который будет готов год-два рассказывать сказки и говорить, что мы движемся в правильном направлении. Однако за роль шута нужно платить. В европейском футболе более-менее видные персонажи начинают беседы о работе с суммы около миллиона долларов. Сегодня такие деньги, скорее всего, неподъемны для АБФФ. Да и имеет ли смысл тратиться в цикле, где все потеряно, кроме, возможно, чести?

Ну, и еще не будем сбрасывать со счетов сбитых летчиков, которым вообще уже нечего терять. Вот примерно такой список тренеров рисовался для сборной Беларуси со стороны, не вникая в переговорные детали.

Результаты Хацкевича в цикле были печальны. Но вместе с тем нельзя сказать, что не было просвета. Худо-бедно команда с ограниченным ресурсом держала рисунок игры, билась и даже щипала иногда фаворитов. Да, к Хацкевичу могли быть вопросы по участию в развитии футбола в стране в целом, но когда с ним подписывался контракт, такие цели и не озвучивались. Поэтому почему этот вопрос возник именно в декабре 2016 года – большая загадка. Но загадки – это вообще стиль работы АБФФ. Однако очевидно, что увольнять Хацкевича в декабре было никак нельзя, несмотря даже на ничью с Люксембургом и поражение от Болгарии.

С поисками нового тренера тоже вопрос был затянут максимально. И это тоже фишка федерации – откладывать важные решения до последнего момента. Мы помним ситуацию по «Ислочи», мы помним, как «Партизан» снимали за считанные недели до старта. Или вот история с Игорем Ковалевичем. О том, что он оставит молодежку, было ясно примерно летом, когда тренер согласился возглавить «Неман». Однако ни шатко ни валко вопрос дотянулся аж до 28 февраля. В скобках отметим, что руководство федерации обещало в этот раз согласовать назначение тренера молодежной сборной с тренером национальной, чтобы не было недопониманий, как у Хацкевича с Ковалевичем.

В итоге и тренера национальной сборной не дождались, и упустили все возможное время, чтобы провести нормальные внятные переговоры с заметными белорусскими тренерами, когда они еще не были обременены клубными обязательствами: Кубарев, Журавель, Седнев. Не факт, что они согласились бы (возраст в молодежке тоже сейчас не для больших побед), но в этом была бы хоть какая-то логика. Потому что говорить с Седневым, когда он уже начал готовить к сезону «Днепр», – это как-то несерьезно. Ни по отношению к Седневу, ни по отношению к клубу.

Собственно, такая же ситуация с Криушенко. При раскладах, которые были описаны выше, договариваться с Криушенко (Кубарев и Журавель к тому времени уже приняли клубы, шансы заманить Кучука и Кононова изначально были невелики) в декабре можно было смело и быстро. Ну, или с тем же Седневым. Для них это большой вызов, они готовы работать, а не рассказывать сказки.

И вспоминая последние расставания тренеров с АБФФ, тут еще вопрос, согласится ли Криушенко. Зыгмантович, который судился с федерацией, а ныне работает в Жодино, в двух словах может схему работы описать. Возможно, тихая спокойная жизнь в «Торпедо-БелАЗ» – это даже лучше, чем получать со всех сторон тумаки в роли главного тренера сборной.

Кстати, это еще один важный момент. Обратите внимание: никогда в тяжелые моменты руководство федерации не подставляло плечо своим тренерам. Даже для проформы не было заявлений. Всегда полное молчание. Это в лучшем случае. Не говоря уже о том, чтобы разделить ответственность с тренером, у которого не получилось.

И еще. Ни Кондратьеву, ни Зыгмантовичу, ни Ковалевичу, ни тем более Хацкевичу не сказано даже спасибо. Простое человеческое спасибо. Все-таки, наверное, не все было плохо у каждого из этих специалистов. Наверное, какую то пользу сборной они все же принесли. Но нет. Проснулись, попили утром кофе и разбежались. Она на метро в свой офис, а он на большом джипе – в свой. Возможно, даже не запомнив имя.

Это тоже к вопросу о привлекательности работы в сборной Беларуси прямо сейчас. Тут всегда к слову приходится Юрий Чиж. Он убрал без малого 30 тренеров. И ни один не жаловался, ни один не судился. Потому что при всей своей неоднозначности Чиж всегда условия контракта выполнял. Даже огромные компенсации всегда платились почти без задержек и лишних вопросов.

А на дворе 28 февраля, почти три месяца сборная без тренера, до матча со Швецией осталось 25 дней, до начала сбора – три недели. Физкульт-привет.

Максим Березинский, «Трибуна»