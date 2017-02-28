Ко Дню Воли потеплеет до 18 градусов 4 28.02.2017, 18:45

25 марта марта синоптики прогнозируют теплую погоду.

Завтра - 1 марта, первый день весны. Тем временем сайт gismeteo.by сделал прогноз погоды на месяц. Согласно ему в конце марта в Минске, в День Воли, потеплеет до + 17-18, а 28 марта будет +21.

Минск

Брест

Однако долгосрочные прогнозы вещь маловероятная, но мечтать, никто не запрещает. Вот американский сайт accuweather пророчит на март совсем другую температуру. Но большие морозы уже никто не прогнозирует, отмечает nn.by.