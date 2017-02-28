Наказание для Лукашенко 8 Инна Деготькова, «Московский комсомолец»

28.02.2017, 18:48

Россия нашла жесткий экономический рычаг против Беларуси.

В начале года высокие чиновники всерьез говорили о скорой отмене санкций против России и вслед за этим — прекращении контрсанкций, в том числе продуктового эмбарго в отношении ЕС, США и других стран. Но, похоже, для примирения время еще не пришло: Правительство РФ решило нанести новый удар по ненавистной «санкционке» на российских прилавках, которую и бульдозеры, и всевозможные запреты не могут уничтожить окончательно. Только теперь под прицелом властей оказалась «братская» Беларусь, промышляющая реэкспортом запрещенных товаров и все чаще в последнее время предающая бескорыстную дружбу с Россией в своих интересах.

Минфин РФ подготовил законопроект, наделяющий правительство правом запрещать в России оборот товаров, ввозимых из стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан), куда они поступили из третьих государств. Проще говоря, власти пытаются ограничить реэкспорт санкционных продуктов, которые перепродает, например, Беларусь. Дело в том, что к российским контрсанкциям Минск не присоединился, а по правилам ЕАЭС товары внутри союза могут передвигаться свободно, что и происходит сейчас. Благодаря этой лазейке на российских прилавках по-прежнему можно встретить санкционные деликатесы из Евросоюза и других стран: твердые сыры, мясную продукцию, фрукты и овощи.

Ответный удар в виде законодательной инициативы российского правительства предполагает введение запрета на приобретение «физическими лицами для личных нужд внутри страны», а также ограничение «любых видов сделок» с товарами из санкционного списка. То есть «запрещенку» можно будет изымать из оборота на любом этапе и уничтожать, чтобы она ни в коем случае не попала на столы потребителей. Формулировки в законопроекте весьма неоднозначные. Что стоит под запретом на приобретение для физических лиц? Что входит в категорию «любых видов сделок» с товарами? Значит ли это, что в какой-то момент власти задумают наказывать потребителей за приобретение, случайное или намеренное, качественного твердого сыра и сочных польских яблок? Законопроект ответов на эти вопросы не дает, да и сами чиновники молчат. Но они, как обычно, исполнены оптимизма и благих намерений. По словам премьера Дмитрия Медведева, этот законопроект призван сделать единый рынок Евразийского союза более справедливым и конкурентным.

Впрочем, у Роспотребнадзора уже есть предложения по поводу того, как отбить у граждан желание покупать «санкционку». Ведомство подготовило дополнение к законопроекту, которое подразумевает наложение штрафов на потребителей в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей за «реализацию, хранение, транспортирование товаров, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации». В целесообразности этой меры усомнился председатель Союза потребителей России Петр Щелищ. «Покупая товары, не многие из нас смотрят на происхождение товара на маркировке, которая, кстати, может быть поддельной. В некоторых странах введена ответственность за сознательное, повторное приобретение запрещенных товаров, предложенная же Роспотребнадзором мера не обоснована и даже противоречит Конституции РФ», — полагает эксперт.

Тем временем Россия, кажется, адаптировалась к жизни в режиме санкций. Теперь, когда на горизонте замаячила отмена всех барьеров и возобновление прежних торговых связей, сильные мира сего как будто пытаются оправдать два года санкционной войны и убедить себя и нас в том, что эмбарго и прочие ограничения имели смысл. Между тем для России они имели серьезные последствия: поставки продовольствия из стран в санкционном списке сократились более чем на 60%, их доля в импорте упала с 44% до 24%. С другой стороны, что это стимулировало рост внутреннего производства, и в России свершилось сельскохозяйственное чудо, но все защитники прав потребителей в один голос твердят: качество продовольствия значительно снизилось, а цены не упали. А вот адресаты российского эмбарго из стран ЕС больших потерь не ощутили — в отсутствие российского рынка их экспорт продовольствия упал всего лишь на 7%, в том числе из-за политики ЕАЭС. Вот и приходится простым россиянам жевать резиновый сыр и пить «бессмертное» молоко, пока российские власти играют в геополитические игры, стараясь показать кузькину мать и врагам, и друзьям.

Инна Деготькова, «Московский комсомолец»