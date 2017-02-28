NASA тестирует модель сверхзвукового пассажирского самолета 3 28.02.2017, 19:04

Сверхзвуковые пассажирские перелеты могут стать реальностью уже в ближайшем будущем.

Концепция сверхзвуковых пассажирских самолетов совершила еще один шаг на пути к реализации. Об этом пишет «РБК-Україна» со ссылкой на издание «Популярная Механика».

Так, NASA и компания Lockheed Martin начали первые высокоскоростные испытания в аэродинамической трубе бесшумных Supersonic Technology (QueSST) X-Plane, спроектированных в Научно-исследовательском центре Гленна в Кливленде.

Агентство испытывает модель X-Plane в масштабе 1:10 в специальных аэродинамических установках. Специалисты полагают, что самолет QueSST X-Plane сможет совершать сверхзвуковые перелеты уже в ближайшем будущем.

«Мы измерим нагрузки по всем направлениям, чтобы убедиться, что самолет будет уверенно чувствовать себя в воздухе при любых условиях», - рассказал авиакосмический инженер Рей Кастнер, под руководством которого проходят испытания.

Недавние исследования показали, что ударные звуковые волны, которые самолет создает, переходя в сверхзвуковой режим, можно генерировать так тихо, что на земле и в самом самолете их вряд ли кто-нибудь услышит.

Добавим, что испытания продолжатся до середины 2017 года.