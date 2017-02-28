Как проверяют проездные-карточки в электричках городских линий 28.02.2017, 19:22

Оказывается, во многих случаях оплату проезда карточкой никак не проверяют.

Проезд в электричках «городских линий» можно оплатить одноразовым талоном, а можно с помощью проездного — как бумажного, так и на пластиковой карточке (БСК). Оказывается, во многих случаях оплату проезда карточкой никак не проверяют. Tut.by поездил на поездах и проверил, можно ли в «Штадлерах» безнаказанно кататься зайцем.

Фото: пресс-служба Белорусской железной дороги

Возможность оплатить проезд в «Штадлере» с помощью карточки «Минсктранса» появилась 9 мая 2014-го — аккурат к началу чемпионата мира по хоккею. В поездах поставили красные валидаторы. По нашим наблюдениям, пользовались ими нечасто. На транспортных форумах писали: «Непонятно, зачем на ЭПг (электропоезда городских линий. — Прим.) валидаторы. Ни разу не видел, чтобы ими кто-то пользовался. У контролеров даже нет с собой шайтан-машины для проверки таких карточек. Может, где-то в закромах».

— Я купил проездной на 3 суток чисто на ЭПг на станции «Лебяжий». В течение двух выходных катался на ЭПг (поездок 7−8 совершил). Отмечался на валидаторе, как полагается, — кондукторы этого не видели. Когда они подходили проверять билеты, я предъявлял им пластик, говорил: «Проездной», — они кивали и шли дальше. Никто даже не просил приложить к валидатору (насколько я понимаю, специальных устройств, как у контролеров в наземном транспорте, у них нет), — рассказывает читатель Эдуард.

Получается — можно взять карточку, даже если на ней нет проездного, и бесплатно кататься в швейцарских поездах? В выходные мы проверили это предположение.

Сэкономишь, если узнаешь

На сайте «Минсктранса» можно найти цену так называемых единых проездных на городской общественный транспорт и поезда «городских линий». Трехсуточный проездной (без лимита поездок) на городскую электричку и, скажем, автобус стоит 7 рублей 85 копеек. Возможности записать на карточку проездной только на электрички как будто нет.

Однако на сайте БЖД информация о том, что такой проездной действительно существует, отыскался в глубине раздела про оформление проездных документов. Впрочем, неподготовленному пассажиру среди формул и документов там сложно что-либо разобрать.

Даже на стендах на платформах станций такой вариант — только на «городскую электричку» — не указан.

Стенд на станции «Масюковщина». По нему проездной на карточке может быть минимум на два вида транспорта: электричка и что-то еще

И лишь на самом вокзале, на стене среди распечаток с объявлениями об отмене поездов, нашлась табличка с ценами на все варианты пластиковых проездных на «городские линии».

Самый дешевый билет — на трое суток только на «городскую электричку» — стоит 7 рублей 28 копеек. По сравнению с проездным на два вида транспорта выгода составляет 57 копеек — цена одного талончика на автобус.

Начальник отдела обслуживания пассажиров БЖД Денис Тонконог рассказал нам, что проездной на карточках только на «городские линии» не пользуется популярностью и купить его можно лишь в кассах «железки» (в киосках «Минсктранса» — нет) — вот его и не рекламируют.

В кассе на вокзале нам действительно продали такой билет. В чеке, прилагаемом к билету, написано «Пути 22−24» — оттуда отправляются «Штадлеры» в Заславль. Но проездным можно пользоваться и в «городских электричках» других направлений.

На «городские линии» действует два тарифа, если оплачивать поездку талончиками. До станции «Беларусь» (молодечненское направление), «Михановичей» (осиповичское) и «Городища» (оршанское) проезд стоит 88 копеек. Все, что дальше, — от «Седчи» до «Руденска» (осиповичское направление) и от «Слободы» до «Смолевичей» (оршанское), уже потянет на 1 рубль 04 копейки. Но при оплате поездки карточкой такой градации нет: приложив карточку к валидатору, вы можете ехать хоть до конечной.

Так можно ли бесплатно?

В выходные мы отправились кататься на «городских электричках». Всего совершили 13 поездок по всем трем направлениям «Штадлеров», сменили пять разных составов (ЭПг с номерами 001, 002, 003, 004 и 006), садились и выходили на 11 разных станциях и остановочных пунктах: «Беларусь», «Ждановичи», «Зеленое», «Колодищи», «Крыжовка», «Лебяжий», «Лошица», «Масюковщина», «Минск-Пассажирский», «Ратомка», «Седча».

Всякий раз исправно прикладывали карточку к валидатору. Когда разъездные кассиры проходили мимо и проверяли оплату, мы показывали карточку. Почти всегда девушки говорили «хорошо» и даже не пытались проверить, оплачена ли поездка и есть ли вообще проездной на карточке.

В первый день на участке Лебяжий — Ждановичи с нами в поезде ехал парень, который тоже оплатил проезд карточкой, других таких пассажиров мы за все поездки не встречали. И как раз во время этой поездки кассир достала контрольный прибор и попросила парня приложить свою карточку, потом очередь дошла и до нас.

На участке Крыжовка — Минск, когда кассир в очередной раз сказала «хорошо» при виде пластикового проездного, мы поинтересовались: «Вы всем верите на слово или же можете проверить оплату?» Кассир ответила, что лишь изредка сомневается и просит приложить свою карточку. «Вам я верю», — добавила она, но по нашей просьбе достала прибор и проверила наш проездной.

Во второй день на участке Зеленое — Минск проводница состава ЭПг-001 попросила приложить карточку к прибору. Вечером мы ехали в этом же составе от Минска до Седчи — и та же кассир снова добросовестно проверила оплату.

Во время поездки в сторону Заславля в поезд вошли ревизоры — мы показали БСК и им. У ревизоров нет прибора для проверки карточек — но они даже не попросили нас приложить карточку к валидатору, чтобы посмотреть, что тот напишет: «Мінае праз 2 дні», «Аплачана» или «Адмова».

Таким образом, из 14 контролеров только трое проверили нашу карточку по всем правилам, еще один раз — лишь после нашей просьбы. Десять раз нам поверили на слово.

Контроль усилится?

Сайт БЖД сообщает: «Белорусская железная дорога продолжает работу по усилению контроля оплаты проезда в поездах». В новости говорится, сколько проверок проведено, сколько человек оштрафовано, сколько денег собрано. А что же «городские линии»?

Денис Тонконог пояснил: у всех разъездных кассиров в «городских электричках» есть контрольные приборы для проверки проездных на карточках. И проверять БСК — должностная обязанность кассиров. У ревизоров своих приборов нет, для проверки оплаты проезда они берут оборудование у кассиров.

Денис Владимирович отметил, что сейчас БЖД совместно с «Минсктрансом» работает над системой проездных со списанием с карточки тарифных единиц после каждой поездки. Аналогично устроена оплата проезда на пригородных автобусах: БСК надо прикладывать при входе и при выходе. Тогда можно будет сделать и разделение стоимости по двум тарифным зонам. Внедрить систему собираются во второй половине года и после этого задумаются, стоит ли оставлять в продаже одноразовые бесплатные талоны. Если так и сделают, то из «городских электричек» уберут кассиров и оставят лишь контролеров — как в городском общественном транспорте. И тогда уж точно карточки проверят у всех пассажиров.