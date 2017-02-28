Цена на Brent начала снижаться 28.02.2017, 19:31

Цены на нефть снизились на торгах во вторник, так как рост добычи в США нивелировал снижение производства сырья в рамках пакта ОПЕК+.

К 19:20 по минскому времени фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,20 процентов до $55,75 за баррель.

Соблюдение ОПЕК соглашения о сокращении добычи было рекордно высоким в январе, и в следующие месяцы у нефтекартеля есть все шансы улучшить этот показатель, учитывая, что Ирак и ОАЭ пообещали ускорить снижение производства сырья, сообщает Reuters.

О серьезности намерений ОПЕК говорит и решение Ирака снизить экспорт нефти с месторождения Киркук. Хотя ОПЕК говорила, что сосредоточится на сокращении добычи сырья, нежели эскорта, то, что нефть Киркука остается внутри Ирака, а не уходит на экспорт, поможет снизить избыток предложения на рынке Средиземноморья.

Члены Организации стран-нефтеэкспортеров (ОПЕК) договорились о сокращении добычи примерно на 1,2 миллиона баррелей в сутки в первом полугодии 2017 года. Одиннадцать не входящих в нефтекартель государств, включая Россию, обязались снизить производство суммарно на 600.000 баррелей в сутки.

В то же время соблюдение производителями глобального пакта балансируется ростом буровой активности и добычи сланцевой нефти в США.

За неделю, завершившуюся 17 февраля, добыча нефти в США – впервые с апреля 2016 года – превысила отметку 9 миллионов баррелей в сутки благодаря тому, что энергетические компании продолжают разведку новых ресурсов.

По мнению аналитиков норвежской консалтинговой компании Rystad Energy, средняя цена нефти около $35 за баррель является безубыточной для добытчиков сланцев в США.

Американские бурильщики, в свою очередь, увеличили число буровых установок на 5 единиц до 602 за неделю, завершившуюся 24 февраля, показали данные нефтесервисной компании Baker Hughes. Это самый высокий показатель с октября 2015 года.

Цены на нефть продолжают торговаться в узком коридоре. Большинство аналитиков и экономистов прогнозируют, что фьючерсы на Brent будут в среднем торговаться у отметки 57,52 за баррель в 2017 году.