Профсоюз РЭП обратился в Комитет ООН по правам человека 28.02.2017, 19:41

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В Комитет ООН по правам человека обратился профсоюзный активист Сергей Кособудский.

27 февраля в Комитет ООН по правам человека от себя и других членов независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) обратился профсоюзный активист Сергей Кособудский, сообщает gomelspring.org.

В жалобе идет речь о запрете в Гомеле 28 мая прошлого года мирного собрания, в ходе которого профсоюзники планировали выразить протест против снижения размеров оплаты труда наемным работникам.

Несмотря на то, что коллективная заявка на пикетирование была подана на то место, на котором официально разрешено проводить мирные собрания, гомельский горисполком запретил проведение, так профсоюзники не оплатили услуги медицинских и санитарных служб города, что в таких случаях, как считают чиновники, обязательно.

Судебные инстанции поддержали местных чиновников, в их защиту стала и Генеральная прокуратура, куда профсоюзные активисты обращались с жалобами.

После всех внутренних средств правовой защиты активисты РЭП подали коллективную жалобу в международную инстанцию о нарушении белорусскими властями их права на свободу выражения мнений и мирного собрания, предусмотренных статьями 19 и 21 Международного Пакта о гражданских и политических правах.