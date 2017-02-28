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The Wall Street Journal: Черногория станет полноправным участником НАТО к маю

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  • 28.02.2017, 19:46
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ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM

Черногория присоединится к НАТО ко времени саммита альянса в мае в Брюсселе.

Черногория присоединится к НАТО ко времени саммита альянса в мае в Брюсселе, согласно прогнозам ее министра иностранных дел, пишет The Wall Street Journal.

Россия продолжает протестовать против вступления Черногории в альянс и подстрекать оппозицию, заявил Срджан Дарманович. 24 союзника уже ратифицировали вступление Черногории; остались только США и три других страны - члена НАТО.

«Что касается Черногории, то мы считаем, что нам не смогут помешать стать полноправным членом альянса, - отметил Дарманович в интервью с изданием в понедельник. - Мы не видим никаких серьезных препятствий для этого».

Как пишет американское издание, по словам конгрессменов, членство Черногории в НАТО пользуется серьезной поддержкой в Сенате, который должен ратифицировать поправку к Североатлантическому договору большинством в две трети голосов, говорится в статье.

Республиканцы в Конгрессе ожидали, что вице-президент Майк Пенс поддержит членство Черногории в НАТО уже на Мюнхенской конференции по безопасности, однако он так и не упомянул балканскую страну.

Тем не менее, Дарманович говорит, что вопросов о поддержке администрации США у него не возникает.


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