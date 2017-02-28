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«Адмирал» Андриевского сравнял счет в серии с «Авангардом»

  • 28.02.2017, 20:26
  • 7,595
Александр Андриевский
Фото: belarushockey.com

Владивостокский клуб под руководством белорусского тренера сравнял счет в серии с одним из лидеров КХЛ.

Владивостокский «Адмирал» под руководством белорусского тренера Александра Андриевского сравнял счет в серии с одним из лидеров Континентальной хоккейной лиги омским «Авангардом» в 1-м раунде Кубка Гагарина.

В четвертом поединке серии, проходившем 28 февраля во Владивостоке, «Адмирал» дважды уступал в счете, но в итоге сумел вырвать победу в овертайме.

«Адмирал» (Владивосток) — «Авангард» (Омск) — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)


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