«Адмирал» Андриевского сравнял счет в серии с «Авангардом»
- 28.02.2017, 20:26
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Владивостокский клуб под руководством белорусского тренера сравнял счет в серии с одним из лидеров КХЛ.
Владивостокский «Адмирал» под руководством белорусского тренера Александра Андриевского сравнял счет в серии с одним из лидеров Континентальной хоккейной лиги омским «Авангардом» в 1-м раунде Кубка Гагарина.
В четвертом поединке серии, проходившем 28 февраля во Владивостоке, «Адмирал» дважды уступал в счете, но в итоге сумел вырвать победу в овертайме.
«Адмирал» (Владивосток) — «Авангард» (Омск) — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)