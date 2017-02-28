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Въезд в Беларусь запрещен 1 миллиону 700 тысячам человек

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  • 28.02.2017, 20:39
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1,5 миллиона были внесены в черный список по инициативе России, 300 тысяч из них - украинцы.

Во время пресс-конференции министра внутренних дел Шуневича попросили прокомментировать задержание в Минске украинского писателя Сергея Жадана, передает tut.by.

— Хотелось бы подискутировать по поводу того, что он известный писатель. Я украинскую литературу изучал 17 лет, но такую фамилию слышу впервые, — отметил Шуневич.

По данным министра внутренних дел, всего в черном списке лиц, которым запрещен въезд в Беларусь и Россию, состоит 1,7 миллиона человек. 1,5 миллиона были внесены по инициативе России, 300 тысяч из них — украинцы.

— Мы обязаны выявлять таких граждан и задерживать. И задержали, потому что милиция работает хорошо. А случилось это ночью, так как информация поступила ночью о том, что в Беларуси находится человек, связанный с терроризмом. Ждать до утра не могли, — заявил Игорь Шуневич.

Напомним, украинский писатель Сергей Жадан был задержан в Минске ночью 11 февраля. Выяснилось, что еще в 2015 году ему запретили въезд на территорию России с формулировкой «за причастность к террористической деятельности». А поскольку Беларусь находится с РФ в одной визовой зоне, то запрет автоматически переходит и к Беларуси с Казахстаном. Сергей Жадан провел ночь в Ленинском РУВД, ему поставили штамп, запрещающий въезд в Беларусь. А через сутки этот запрет отменили.

Позже начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун сообщил «Радыё Свабода», что произошла техническая накладка. У украинского писателя разная транскрипция имени в паспорте и списке.


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