Россия и Китай заблокировали резолюцию СБ ООН о санкциях против Сирии 8 28.02.2017, 20:52

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РФ уже в седьмой раз использует свое право вето, голосуя против санкций в отношении Сирии.

Россия и Китай заблокировали принятие резолюции о санкциях в отношении Сирии в Совете Безопасности ООН, воспользовавшись правом вето, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Резолюция предусматривала введение санкций в отношении физлиц и компаний, которые, предположительно, связаны с использованием химического оружия в стране в 2014 и 2015 годах. Инициаторами проекта санкций стали Франция и Великобритания.

Пакет мер, предложенных Францией и Великобританией, предполагал введение визовых и финансовых ограничений в отношении лиц, причастных к химическим атакам. Кроме того, санкции вводили бы запрет на поставки Дамаску хлора, вертолетов и всех видов оружия.

Как отмечает Reuters, Россия уже в седьмой раз использует свое право вето, голосуя против санкций в отношении Сирии, а Китай блокирует введение санкций против Дамаска в шестой раз.

При голосовании в Совбезе в пользу санкций были поданы голоса представителей девяти стран. Против санкций, помимо России и Китая, проголосовала Боливия, воздержались Эфиопия, Египет и Казахстан.