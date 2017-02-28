Музыканты исполнили песни из детства Рыгора Бородулина 28.02.2017, 21:02

8,878

Рыгор Бородулин

Фото: «Еврорадио»

Белорусские музыканты перепели народные песни, которые поэт слышал с детства от матери.

День рождения Рыгора Бородулина уже второй год отмечают большим этно-концертом. Белорусские музыканты перепели народные песни, которые поэт слышал с детства от матери, передает «Белсат».

Концерт в подарок дядьке Рыгору, которому в этом году исполнилось бы 82 года, раскрывает его как фольклориста. Песни своей малой родины Ушаччины народный поэт собирал много лет, любил петь и вдохновлялся ими всю жизнь. Придать им новое звучание попытался музыкант Сергей Довгушев. Он предложил современным группам написать к ним музыку и исполнить в собственной манере.

Альбом «Песні матчыны з Вушаччыны» вышел в феврале, а деньги на него, как рассказывает автор проекта Сергей Довгушев, собрали через краудфандинг: «Я бы хотел, чтобы люди знали эти песни, почитали, любили и пели. Мы знакомим с ними — уже и «Спеўныя сходы» были по этим песням, они очень простые. И чтобы присоединялись другие коллективы, группы».

Застольные, шутливые, лирические — народные песни возродились в различных стилях. Виктор Семашко придал им ломаное авангардное звучание, хор «Салютарис» исполнил а капелла. Коллектив «Варган» из близкого к Ушачам Полоцка сохранил архаичность пения, сыграв на сцене обряд свадьбы.

А группа «Re1ikt» вписала нежную песню «Дробненькі дожджык» в рок-музыку, потому что иначе, говорит музыкант Александр Демиденко, не удалось бы: «Мы поняли, что лучше всего сможем сделать именно ее. Потому что и наш герой больше на лирического героя похож, и мы можем это настроение как-то сыграть, свою интересную аранжировку сделать».

Ко дню рождения Рыгора Бородулина «Re1ikt» представил также клип на песню из Ушаччины.