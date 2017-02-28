Минкульт попросил у Союза белорусских писателей факты, что это творческий союз 4 28.02.2017, 21:19

Минкульт не включает писательскую организацию, основанную Купалой и Коласом, в перечень творческих союзов.

20 февраля на членов Союза белорусских писателей обрушивается, как гром среди ясного неба, новость: Минкульт не включает писательскую организацию, основанную Купалой и Коласом, в перечень творческих союзов. Союз композиторов, художников, фотографов, дизайнеров, Союз писателей Беларуси в списке есть, а Союза белорусских писателей, членами которого являются Светлана Алексиевич, Виктор Мартинович, Анатолий Бутевич, Леонид Дранько-Майсюк, Владимир Орлов — нету! А это значит, что безработные члены союза становятся «тунеядцами».

В тот же день руководство Союза белорусских писателей публикует заявление и направляет письмо на имя министра культуры Бориса Светлова с просьбой вернуть организации творческий статус. В разговоре с «Еврорадио» председатель союза Борис Петрович признается, что он ждет звонка министра.

И вот 23 февраля Борису Петровичу звонит не министр, а его первый заместитель Ирина Дрига. По словам литератора, Ирина Владимировна просит прощения, что не сразу среагировала на письмо.

«Она сказала, что ей нужна дополнительная информация — нужна справка о деятельности Союза белорусских писателей согласно статье 59 Кодекса О культуре. Мы предоставили свидетельство о регистрации Минюста, наш устав, где первым пунктом прописано, что мы являемся творческой профессиональной писательской организацией, и справку о деятельности организации в последние годы, подробную информацию».

В соответствии с Декретом №3, Минкульт должен составить список творческих союзов в течение полугода после его вступления в силу (то есть, почти полтора года назад). Но самому культурному министерству нужно на определение творческих союзов целых 668 дней! И тем не менее справиться с задачей у чиновников на 100% не получается: в список из 13-ти союзов попадает... несуществующий союз «Фотоискусство» (организация с октября 2016-го года называется Белорусское общественное объединение фотографов), а о союзе белорусских писателей министерство, назовем это, «забывает»! А, теперь, чтобы выкрутиться из неловкой ситуации, просит у писателей какие-то дополнительные бумаги, хотя ничего подобного руководители других организаций, которые попали в перечень творческих союзов, не присылали.

«Из Союза художников мы ничего не присылали, потому что мы, как говорят, априорно, всегда были творческим союзом, — рассказывает председатель Белорусского Союза художников Григорий Ситница, который является и членом «опального» Союза белорусских писателей. — Законы одинаковы для всех, и одинаковая регистрация у всех союзов. Я убежден, что это исключительно политическое решение, или в лучшем случае элементарная ошибка по недосмотру. А вообще, это возмутительно. Думаю, они сами поняли, что «влетели». Это пять лет назад можно было так влетать, а сейчас ситуация изменилась. Они могут получить по шапке: элементарно подай в суд, а все законы будут на стороне Союза белорусских писателей».

Узнать от Министерства культуры, почему оно не включило в перечень творческих союзов Союз белорусских писателей, пока не получается. Известно только, что Борис Петрович попросил Ирину Дригу принять решение до очередного съезда Союза белорусских писателей, который состоится 4 марта.