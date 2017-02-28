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Белоруска признана лучшей иностранной студенткой в Польше

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  • 28.02.2017, 21:42

В конкурсе «Interstudent» представитель Беларуси победил впервые.

В Кракове в понедельник озвучили итоги конкурса «Interstudent» на лучшего иностранного студента, который учится в Польше.

Главный лауреат в номинации «аспирантура» - белоруска Анастасия Некрасова. В конкурсе «Interstudent» представитель Беларуси победил впервые.

Некрасова, известная как певица, ведет занятия по этномузыковедению, методике полевых исследований в Институте музыковедения Варшавского Университета, а также проводит мастер-классы традиционного пения Подляшья и Сувальщины.

«Для меня эта награда является символическим признанием моей научной работы и деятельности. Это большая честь для меня, я действительно очень рада! Я очень благодарна моим учителям и профессорам - Петру Далиге, Томашу Новаку, Владимиру Василевичу, светлой памяти Алесю Ращинскому, и многим другим за поддержку, возможность развития и критические замечания. Спасибо моим коллегам и друзьям за совместные проекты, поддержку и доверие, и конечно спасибо моим родителям»- сказала «Радыё Свабода» Анастасия Некрасова.

Кандидатов на звание лучшего студента оценивали ректоры польских вузов, специалисты в области образования, представители студенческих организаций и интернет-пользователи.

В прошлом году в Польше училось 65 тысяч студентов-иностранцев из 157 стран мира. Белорусы - это вторая после украинцев - крупнейшая группа студентов-иностранцев в Польше. В прошлом учебном году в польских университетах обучалось более 4,5 тысячи белорусов.


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