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Иранский телеканал отретушировал трансляцию «Оскара»

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  • 28.02.2017, 21:48

Таким образом иранские телевизионщики решили скрыть голые плечи Шарлиз Терон.

Иранское агентство Iranian Labor News Agency отредактировало кадры вручения «Оскара» за лучший фильм на иностранном языке, чтобы скрыть голые руки и плечи голливудской актрисы Шарлиз Терон, сообщает gordonua.com.

Видео опубликовала в Facebook иранская журналистка Масих Алинеджад, основавшая движение «Тайная свобода», которое борется за право женщин не носить хиджаб.

На опубликованном ролике видно, что Терон заретушировали открытые участки рук и шеи. Таким же образом иранский вещатель отретушировал изображение ирано-американского инженера Ануше Ансари, которая принимала награду за лучший фильм на иностранном языке от имени иранского режиссера Асгара Фархади.

Алинеджад заявила в комментарии британскому изданию The Independent, что иранское телевидение использует абсурдные приемы, чтобы «держать женские тела закрытыми».

26 февраля в Лос-Анджелесе прошла 89-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Лидером по количеству наград стал мюзикл «Ла-Ла Ленд», завоевавший шесть «Оскаров».


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