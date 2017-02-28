В ЕС предварительно договорились об отмене виз для украинцев 28.02.2017, 21:51

В четверг это решение должен утвердить комитет постоянных представителей при Совете ЕС.

Сегодня в ЕС успешно начались трехсторонние переговоры между Советом ЕС Европарламентом и Еврокомиссией по проекту законодательной резолюции об отмене визовых требований для украинцев. Об этом сообщает «Укринформ».

Речь идет о включении Украины в список третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования для краткосрочных путешествий по странам ЕС.

«Совет ЕС и Европарламент достигли предварительных договоренностей по визовой либерализации для Украины», - заявили в Мальтийском председательстве в Совете ЕС.

В четверг это решение должен утвердить комитет постоянных представителей при Совете ЕС.

Далее, по процедуре, законодательную резолюцию о безвизовом режиме для Украины должен проголосовать Европарламент и окончательно утвердить Совет ЕС.

27 февраля Совет ЕС утвердил решение об отмене визовых требований для граждан Грузии, которое вступит в силу до конца марта. Одновременно с решением о Грузии министры стран-членов ЕС также одобрили новый механизм приостановления безвизовых режимов для всех третьих стран.