Руль Румбутиса Сергей Азаркевич, «Прессбол»

28.02.2017, 21:59

Фото: pressball.by

Что ждет нового тренера молодежной сборной Беларуси?

Людас Румбутис возвращается в большой футбол после ну очень продолжительного отпуска.

Один из чемпионов Союза в составе минского "Динамо", так получилось, в 2012 году ушел из игры на полуслове, в качестве генерального директора столичного "Партизана". В сезоне-2011 бедовая команда под руководством Владимира Курнева за год вернулась из первой лиги в высшую, переиграв в стыковых матчах "Витебск". Однако вслед за этим литовский владелец клуба Владимир Романов окончательно разочаровался в перспективе чего-нибудь добиться в белорусском футболе и отказался от "минской игрушки".

По стране же незадолго до этого прокатилась кризисная волна, экономика была в нокауте. Неудивительно, что средств к существованию менеджер Румбутис так и не смог найти. Клуб Людас Ионович покинул. Дальнейшая судьба "Партизана" интересна, но заканчивается печально — сезон в чемпионате города, заявка во вторую лигу и "смерть" летом-2014.

Творческий отпуск Румбутиса оказался чрезмерно длинным и растянулся на пять сезонов. А если учесть, что в тренерское кресло он садился в последний раз в 2010 году ("Партизан" шел в подвале таблицы, одержав первую победу в чемпионате в 15-м туре, и Румбутис уступил пост Владимиру Геворкяну), выходит, простой исчисляется почти семью годами! Он не просто продолжительный — огромный!

После "Партизана" Румбутис официально не работал на футбольных должностях, однако в качестве консультант помогал женским сборным и нашим юношеским командам. А недавно успешно окончил тренерские курсы по лицензии "Pro".

В тренерской карьере 61-летнего специалиста, помимо "Партизана", было немало команд — брестское "Динамо" еще союзных времен, "Молодечно", "Динамо-93", "Белшина", "Дарида", "Неман". Однако международный опыт в разы меньше — два года в штабе сборной Литвы и сезон в качестве ассистента Анатолия Байдачного в белорусской команде в 2003 году. Сам Румбутис не видит в этом проблемы: "Всю жизнь работал в основном с молодежью, и вырастали хорошие футболисты".

У нашей команды U-21, тем временем, громких успехов не было приблизительно столько времени, сколько Румбутиса не было в футболе. После бронзовых медалей чемпионата Европы-2011 и выхода на Олимпиаду в Лондоне ни на один топ-турнир "молодежка" не пробилась. Последний созыв под руководством Игоря Ковалевича занял предпоследнее, четвертое, место, уступив верхние строки таблицы словакам, голландцам и туркам.

"Мы потеряли очень большое количество игроков за время сокращения высшей лиги. Сейчас ребята 1996 года рождения — уже есть кем играть. А в прошлом сборной много футболистов бралось из первой лиги", — объяснял неудачи сам Румбутис. Теперь в элитном дивизионе 16 команд, а новая команда начинает по сути все с чистого листа. Этот созыв "молодежки" провел только один матч, в ноябре уступив в гостях в спарринге украинцам — 0:1.

В помощь Румбутису будет тренерский штаб. Двое его ассистентов — Олег Радушко и тренер вратарей Александр Сулима — работали с предыдущей командой. Кроме того, команду дополнит тренер дублирующего состава "Минска" (чемпиона страны среди юношей) Александр Лухвич. А вот что с игроками?

После окончания минувшего чемпионата мы отмечали, что постоянный опыт выступлений в высшей лиге имеет катастрофически малое количество футболистов до 21 года. Всего лишь пятеро провели более 20 матчей за минувший сезон. Из них по возрасту в "молодежку" подходит четверо — Валерий Громыко, Александр Павловец, Евгений Березкин, Ярослав Яроцкий.

Последний наверняка станет лидером новосозданной команды — полузащитник гродненского "Немана" имеет наибольший наигрыш среди всех действующих игроков молодежной сборной — 23 матча. На втором месте его прошлогодний партнер по "Неману" Павловец — 10 игр.

О предполагаемых кандидатах есть возможность поговорить более предметно. По крайней мере, обозначить их пул. Базовым клубом новой "молодежки" прямо сейчас отчетливо видится "Минск". Столичный клуб и до этого немало доверял вчерашним дублерам, а нынешней зимой взял курс на омоложение и планирует выступать на 60-70 процентов собственными воспитанниками. С ними у "горожан", которые имеют под боком самую массовую школу в стране, благо, в порядке. Например, Васильев, Громыко и Шевченко дебютировали в высшей лиге еще три года назад. Кстати, это три появилось на поле в перерыве упомянутого спарринга с украинцами — и во многом благодаря этому качество игры и уровень взаимопонимания белорусов во втором тайме значительно улучшились. А ведь есть еще у "Минска" и Бессмертный — фактически игрок основы, Бахар, Николаевич, Никулин, Капский.

Неплохое представительство должно быть у БАТЭ. Вратарь Щербицкий уже играл за борисовчан в прошлом сезоне. Неплохо проявил себя в матчах за "желто-синих" моторный хав Джигеро. Пополнил состав чемпиона экс-новополочанин Березкин. Кроме того, в минувшем сезоне дебютировали за БАТЭ 19-летний форвард Антилевский и 17-летний защитник Малькевич.

Однако, пожалуй, главная надежда в атаке этой (не только этой, но и следующей!) сборной — горняк Лисакович. Форварду только в начале февраля исполнилось 19 лет. Помимо него, из "Шахтера" в "молодежку" вызывается Шибун.

В ноябрьской игре не было ни одного минского динамовца, однако наверняка ситуация изменится. В составе "бело-голубых" традиционно хватает талантливых футболистов — Швецов, Кийко, Велько, Сарамаха.

Разумеется, широко представлен гродненский "Неман" — подопечные предыдущего главного тренера "молодежки" Игоря Ковалевича: Лешко, Яроцкий, Климович, плюс тот же Павловец вернулся из аренды в жодинское "Торпедо".

Если добавить представителей брестского "Динамо", "Ислочи", "Витебска", несколько талантливых игроков из первой лиги (в том числе тех, кто отправится туда в аренду из элитных команд) — Румбутис может выбирать как минимум из 20-30 футболистов. Достаточно ли это — другой вопрос.

Этой команде предстоит сражаться за выход в финальный турнир чемпионата Европы-2019, который пройдет на полях Италии. Белорусы попали в отборочную группу 1, где сразятся с командами Чехии, Хорватии, Греции, Молдовы и Сан-Марино. Первый матч — 7 июня на своем поле с сан-маринцами. На все про все у Людаса Ионовича три месяца. А в ближайших планах — мартовские товарищеские матчи с сверстниками из Латвии и Литвы.

Сергей Азаркевич, «Прессбол»