закрыть
28 февраля 2017, вторник, 22:35
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Минске может появиться часовой проездной на общественный транспорт

4
  • 28.02.2017, 22:14

С новым проездным пассажир сможет неограниченно пользоваться общественным транспортом в течение 60 минут.

В Минске планируется ввести часовой проездной билет на общественный транспорт. О таком нововведении директор ГУ «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов рассказал на сессии Мингорсовета, сообщает БелТА.

Концепцию нового порядка оплаты проезда планируется разработать до конца этого года, заявил Шкуратов. С новым проездным пассажир сможет неограниченно пользоваться общественным транспортом в течение 60 минут.


Мнение

Мюнхенский форум без белорусского «донора безопасности»
Мюнхенский форум без белорусского «донора безопасности» Роман Яковлевский
Был бы жив Немцов
Был бы жив Немцов Ирина Ясина
Любовь, весна и тунеядство
Любовь, весна и тунеядство Ирина Халип
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко Леонид Злотников


Интервью

Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию