В Минске может появиться часовой проездной на общественный транспорт 4 28.02.2017, 22:14

С новым проездным пассажир сможет неограниченно пользоваться общественным транспортом в течение 60 минут.

В Минске планируется ввести часовой проездной билет на общественный транспорт. О таком нововведении директор ГУ «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов рассказал на сессии Мингорсовета, сообщает БелТА.

Концепцию нового порядка оплаты проезда планируется разработать до конца этого года, заявил Шкуратов. С новым проездным пассажир сможет неограниченно пользоваться общественным транспортом в течение 60 минут.