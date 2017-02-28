Во Франции снайпер случайно выстрелил во время речи Олланда 28.02.2017, 22:09

Сам Олланд, услышав выстрелы, выразил надежду, что «ничего страшного не произошло».

Во время выступления президента Франции Франсуа Олланда в департаменте Шаранта снайпер жандармерии случайно открыл огонь.

Об этом сообщает AP со ссылкой на местные власти.

По информации агентства, два человека были ранены. Сам Олланд, услышав выстрелы, выразил надежду, что «ничего страшного не произошло», и продолжил выступление, сообщил телеканал France3.

В Шаранте Олланд должен был запустить новую линию высокоскоростных поездов на территории коммуны Вильоньон.