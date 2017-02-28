Белоруска вошла в число лучших фотографов престижного конкурса 1 28.02.2017, 22:41

Работу фотографа из Беларуси отметили на конкурсе Sony World Photography Awards.

Белоруска вошла в число 50 лучших фотографов-портретистов по версии Sony World Photography Awards 2017, сообщает БелТА.

Результаты одного из крупнейших мировых конкурсов фотографии обнародованы 28 февраля. В нем приняли участие художники из 183 стран мира и 105 692 фотографии.

Работы отбирались в номинациях: "Архитектура", "Культура", "Коллаж", "Движение", "Природа", "Портрет", "Натюрморт", "Стрит-фотография", "Путешествия", "Дикая жизнь".

В категории "Портрет" одной из 50 лучших стала фотограф из Минска Татьяна Цыганова. Фотопортрет дочери Татьяны не остался незамеченным.

Как рассказала Татьяна Цыганова, она занимается портретной фотографией и является победителем многих международных конкурсов. На фотоконкурсе Sony World Photography Awards Татьяна стала commended photographer - рекомендованным фотографом.