Геннадий Федынич: Настроение белорусов на протесты только увеличивается 4 28.02.2017, 23:18

ГЕННАДИЙ ФЕДЫНИЧ

ФОТО: PRACA-BY.INFO

По словам лидера профсоюза РЭП, люди видят, что власти с ними не считаются.

Профсоюз РЭП собрал 47 тысяч подписей за отмену декрета «о тунеядстве», сбор продлится до 25 марта.

Так постановили сегодня на заседании президиума Белорусского профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП).

«Люди по-прежнему идут в региональные пункты, где можно в письменном виде выразить свой протест, - говорит «Радыё Свабода» лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич. - Мы не можем им отказать. Такие настроения в обществе не утихают. Поэтому решили продолжить акцию. На сегодня имеем 47 тысяч подписей, и это еще не все.

Наши активисты прогнозируют, что активность участников массовых акций будет нарастать. Сейчас пошли ответы на наши запросы и требования из разных властных структур. Но чиновники пишут фактически под кальку. Они не видят в этом боли и проблем людей. У них один ответ - мы не видим оснований отменить декрет.

Такая реакция чиновников, в том числе «депутатов» «палаты представителей», сильно раздражает население. Люди видят, что власти с ними не считаются, и поэтому их настроение на протесты только увеличивается.