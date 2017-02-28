Спектакль Свободного театра получил высокую награду в Великобритании 1 28.02.2017, 23:41

Спектакль «Двери в огне» был отмечен британской национальной театральной премией Offie’2017.

Театр стал лауреатом британской национальной театральной премии Offie’2017 в номинации «Лучший ансамбль».

Об этом в своем Facebook написал руководитель театра Николай Халезин.

Приз примечателен тем, что это первый случай в истории награды за 7 лет ее существования, когда приз дают коллективу, который представляет не только Великобританию, но и Беларусь.

«Мы единственный театральный коллектив, основная база которого находится вне Великобритании, и которому дали подобный приз. И единственный спектакль не на английском языке. Видимо, это та номинация, которая наиболее точно отражает суть нашего театра», — написал Николай Халезин.