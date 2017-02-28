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Кандидат на пост главы разведки США назвал РФ главной угрозой

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  • 28.02.2017, 23:40

Кандидат на пост директора Национальной разведки США Дэн Коатс считает Россию, Китай и Северную Корею главными угрозами для США.

Об этом он заявил в ходе слушаний в Сенатском комитете по делам разведки, где рассматривается его утверждение на этот пост, передает «Радио Свобода».

По его словам, российская наступательность в мировых делах стала для него предметом большой озабоченностью и, как он отметил, это следует воспринимать с широко открытыми глазами и с большой долей здорового скептицизма.

Бывший сенатор Дэн Коатс таким образом пытался развеять опасения некоторых членов Конгресса о том, что президент Трамп, который неоднократно хвалил президента России Владимира Путина, займет недостаточно жесткую позицию в отношениях с Москвой.


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