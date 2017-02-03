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Министр обороны Великобритании обвинил РФ в кибератаках и регулярной лжи

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  • 3.02.2017, 7:35
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Майкл Фэллон

В ответ на эту угрозу Британия ожидает более активных действий со стороны НАТО.

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон обвинил Россию в кибератаках, превращении "дезинформации в оружие" и "регулярной лжи", направленной на подрыв демократии в США и Европе. Заявление главы оборонного ведомства Соединенного Королевства, сделанное во время выступления в Сент-Эндрюсском университете Шотландии, приводит в пятницу, 3 февраля, сайт британской медиакомпании Sky News (перевод – DW).

По словам Фэллона, Кремль проводит целенаправленную кампанию по дестабилизации Запада. В ответ на эту угрозу министр ожидает более активных действий со стороны НАТО, указывает издание.

Что касается кибератак хакеров, действующих в интересах РФ, то здесь можно говорить о некой "устоявшейся модели", в соответствии с которой подобные нападения повторяются на регулярной основе, начиная с апреля 2015 года, когда из-за действий злоумышленников на 18 часов было прервано вещание французского телеканала TV5 Monde, и заканчивая взломом серверов Демократической и Республиканской партий во время президентской избирательной кампании в США в прошлом году, утверждает Фэллон.

"Россия явно испытывает Запад"

Министр обороны Великобритании предупредил, что Кремль постарается вмешаться в сентябрьские выборы в бундестаг ФРГ, как он уже это сделал во время парламентских выборов в Черногории в октябре 2016 года и во время референдума в Нидерландах об ассоциации ЕС и Украины в апреле 2016 года.

"Россия явно испытывает НАТО и Запад. Она стремится расширить сферу своего влияния, дестабилизировать страны и ослабить (Североатлантический. - Ред.) альянс, - подчеркнул глава британского оборонного ведомства. - Это подрывает национальную безопасность целого ряда союзников и международную систему, основанную на правилах".

"В этой связи в наших интересах и в интересах Европы сохранить сильные позиции НАТО, сдержать Россию и отговорить ее от следования этим курсом", - резюмировал Майкл Фэллон.


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