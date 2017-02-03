Дочь Обамы работает в Голливуде за $9 в час 2 3.02.2017, 7:55

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Фото: ЕРА

В обязанности Малии Обамы входит отбор сценариев для руководства крупной голливудской компании Weinstein Company.

Старшая дочь 44-го президента США Барака Обамы Малия работает в Голливуде интерном в Weinstein Company. Об этом пишет таблоид TMZ (перевод – gordonua.com).

По словам источников издания, в обязанности Обамы входит отбор сценариев для руководства крупной голливудской компании. За работу она получает около $9 в час. По словам источников, задача новой сотрудницы – отбирать сценарии для руководства одной из самых известных голливудских компаний.

Weinstein Company выпустила такие фильмы, как "Король говорит", "Артист", "Влюбленный Шекспир", "Джанго освобожденный", "Умница Уилл Хантинг".

Малия – старшая дочь Обамы. Издание The New York Times писало, что она станет студенткой Гарвардского университета осенью 2017 года, а до этого у нее будет год каникул.

44-й президент США Барак Обама и его супруга Мишель окончили юридическую школу Гарвардского университета.