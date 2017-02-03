Дочь Обамы работает в Голливуде за $9 в час

Дочь Обамы работает в Голливуде за $9 в час2
- 3.02.2017, 7:55
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В обязанности Малии Обамы входит отбор сценариев для руководства крупной голливудской компании Weinstein Company.
Старшая дочь 44-го президента США Барака Обамы Малия работает в Голливуде интерном в Weinstein Company. Об этом пишет таблоид TMZ (перевод – gordonua.com).
По словам источников издания, в обязанности Обамы входит отбор сценариев для руководства крупной голливудской компании. За работу она получает около $9 в час. По словам источников, задача новой сотрудницы – отбирать сценарии для руководства одной из самых известных голливудских компаний.
Weinstein Company выпустила такие фильмы, как "Король говорит", "Артист", "Влюбленный Шекспир", "Джанго освобожденный", "Умница Уилл Хантинг".
Малия – старшая дочь Обамы. Издание The New York Times писало, что она станет студенткой Гарвардского университета осенью 2017 года, а до этого у нее будет год каникул.
44-й президент США Барак Обама и его супруга Мишель окончили юридическую школу Гарвардского университета.