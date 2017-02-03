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Власть сама толкает предпринимателей на протесты

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  • 3.02.2017, 8:02
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Фото: «Радыё Свабода»

Из-за неспособности властей договариваться, ИП переходят к плану «Б».

30 января рабочая группа по проблемным вопросам деятельности индивидуальных предпринимателей при общественно-консультативном совете в Министерстве экономики не поддержала проект об упрощении деятельности ИП, разработанный РОО «Перспектива». Среди предпринимателей проект указа известен как «Народный проект». Предприниматели-участники встречи покинули заседание.

«Чиновники просто игнорируют любые наши предложения, не хотят ничего слушать. Значит, мы приступаем к плану «Б». Сейчас будем создавать инициативную группу, регистрировать ее в Центризбиркоме, собирать 50.000 подписных листов, чтобы получить право законодательной инициативы и внести «Народный проект» в «парламент», - заявил в интервью «ЕвроБеларуси» лидер РОО «Перспектива», Анатолий Шумченко.

Как отметил лидер «Перспективы», «важны правильные шаги, ведь просто подписи собрать — не факт, что власти серьезно отнесутся к ним». «А вот если пройти всю процедуру регистрации инициативной группы, получить бланки, получить возможность легально собирать подписи, а это, фактически, те же пикеты — то есть получится целая кампания, которая будет иметь в том числе и политический смысл. Если чиновники отказывают народу, то народ вправе проявить инициативу. И мы хотим воспользоваться этим правом. Не думаю, что чиновники будут от этого в восторге», - пообещал Анатолий Шумченко.

Инициативная группа, по его словам, начнет работу сразу же после очередного Форума предпринимателей, который состоится в конце февраля-начале марта.

«Подчеркиваю, что это не мы ведем предпринимателей к протестам — условия для протестов создает сама власть, чиновники своими странными, нелогичными решениями. Чем бы они там не прикрывались: законами, актами и так далее, и тому подобное. Мы всегда говорим, что у наших соседей, польских предпринимателей, литовских, украинских, забастовок и митингов не случается. Если предприниматели бастуют — то это не просто так, для этого есть, значит, серьезные основания, если они выходят на улицы, значит, иначе уже нельзя. И нормальная власть, если она нормальная, пересматривает законы, решения, которые вызывают постоянный протест, нормальная власть может идти на компромисс», - сказал Анатолий Шумченко.

Главные предложения «Народного проекта»

Дать возможность ИП, занятым в розничной торговле, уплачивать фиксированный сбор в качестве альтернативной формы уплаты налогов. Разрешить уплату фиксированного сбора предлагается предпринимателям, которые торгуют только непродовольственными товарами, за исключением изделий из драгоценных металлов и камней, ценных бумаг, меховых изделий, мебели, крупногабаритной бытовой техники, компьютерной техники и мобильных устройств, запчастей для автомобилей, нефтепродуктов через АЗС, табачных изделий, периодики и других специфических товаров.

Льготное налогообложение для предпринимателей, которые торгуют в розницу непродовольственными товарами белорусского производства. Предлагается также установить повышающие коэффициенты к сбору для тех ИП, которые ввозят товары иностранного производства из других государств ЕАЭС, и тех, у кого нет сопровождающих документов на товары.

Разрешить предпринимателям — плательщикам фиксированного сбора торговать непродовольственными товарами (за исключением детских товаров), ввезенными из ЕАЭС, без документов, подтверждающих их качество, в частности без деклараций соответствия, сертификатов и прочего.


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