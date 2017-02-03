Станислав Шушкевич: Выход Беларуси из «союзного государства» будет полезен и Москве, и Минску 2 3.02.2017, 8:13

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Станислав Шушкевич

Отношения между двумя странами должны строиться на взаимоуважении, а не на позерстве диктаторов.

Об этом первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич заявил в интервью российскому изданию «Коммерсантъ».

— Учитывая решение России об организации пограничного контроля и сообщения СМИ о возможном выходе Беларуси из «союзного государства» и ОДКБ, как можно охарактеризовать сейчас отношения Москвы и Минска?

— Дело в том, что не нужно заниматься позерством. «Союзное государство» — это абсолютная чепуха. Понимаете, это глупость, это посадочные места для непотребных людей, которые вышли в тираж, как говорится. Ни один проект этим так называемым «союзным государством» не сделан, ни одно полезное дело им не сделано. Это была политическая акция, чтобы поддержать Лукашенко — все враги России здесь, а он большой друг. А сейчас оказывается, что все нормальные люди, все, как всегда, хорошо относились к русским, и относятся по-прежнему, и хотят дружить с Россией. А Лукашенко проводит отвратительную экономическую политику, которая загоняет Беларусь в долг, и он боится ее изменить, потому что это будет угрожать его власти. Поэтому начинается позерство. Он делает виноватой во всем Россию — мол, Россия виновата в том, что у Беларуси долг большой за газ, она не хочет менять цену в угоду Лукашенко, поэтому Россия плохая. И он всем показывает, какой он независимый, как он с Москвой борется. Чепуха это, Россия может его мгновенно поставить на место, вообще выбросить из политической колоды. И вообще, по-моему, давно уже пора России это сделать.

— Каким тогда вы видите будущее российско-белорусских отношений с учетом этого гигантского долга?

— Я вижу будущее белорусско-российских отношений как достойное взаимодействие двух независимых государств, когда люди одного уважают и любят людей другого. Никаких противопоказаний для этого не было и нет. Но есть те, кто вредит вот таким отношениям.

— Но возможно ли ухудшение отношений, обострение на фоне последних заявлений, событий?

— Владимир Путин уже ему раз сказал, что пора отделять мух от котлет. И здесь он должен сказать, что пора перестать путать вашу дурь и наши действия. Я не вижу никаких оснований для обострения. В Беларуси нет врагов России, и не будет среди населения. А если есть «лукашенки», надо, наверное, как-то к ним надлежащим образом отнестись. Кроме того, вы задали вопрос об ОДКБ. ОДКБ — это нарушение нашей Конституции. У нас стремление к нейтральности, а ОДКБ — это военный союз. Но Лукашенко в угоду России на это пошел. А Россия ему все прощает, она покровительствует. Если бы не Россия, он бы уже давно не был главой государства.

— Да, есть хорошие отношения между гражданами двух стран, но сейчас политики во многом определяют атмосферу. Какой эта атмосфера может быть в итоге?

— Это все угрожает некоторыми неприятностями. Но я думаю, небольшими, потому что в Беларуси таких, как Лукашенко, очень мало. И дело в том, что они хотят очень многого, получив власть. Они хотят больше, чем позволяет белорусская экономика и эффект их управления. В России существенно большая либерализация экономики, чем в Беларуси. Лукашенко будет бравировать, делать вид, что он независимый. Но он очень сильно зависим от России. И вряд ли кто-нибудь его поддержит в каких-нибудь антироссийских начинаниях.

— Но если в итоге будет принято решение о выходе из ОДКБ и «союзного государства»?

— Я думаю, что это будет одинаково полезно и для России, и для Беларуси. При этом у России достаточно большие возможности в части ответных шагов.