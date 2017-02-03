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Долги Оршанского льнокомбината перед китайцами оплатят из кармана белорусов

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  • 3.02.2017, 8:20
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Кредит в размере почти $51 млн будет погашаться из бюджета страны.

Республиканскому унитарному производственно-торговому предприятию "Оршанский льнокомбинат" будут возмещены в 2017 году проценты за пользование кредитом Экспортно-импортного банка Китая. Соответствующее решение принято постановлением Совета Министров сообщает пресс-служба правительства.

Проценты будут возмещены за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры.

Кредит получен в сумме $51 млн 834,7 тыс. в соответствии с кредитным соглашением о предоставлении льготного покупательского кредита для реализации проекта "Модернизация РУПТП "Оршанский льнокомбинат" с расширением производства в г.Орше. Второй этап модернизации".


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