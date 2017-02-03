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Ученые назвали эффективный способ заснуть вовремя

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  • 3.02.2017, 8:25
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К своим выводам американские и шведские исследователи пришли, наблюдая за 14 добровольцами.

Американские и шведские ученые предложили действенный способ засыпать вовремя. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Current Biology (перевод – lenta.ru).

Вылазок на природу в выходные, по мнению авторов статьи, достаточно для того, чтобы в будни ложиться вовремя. Ученые также рекомендуют днем больше времени проводить на солнечном свете, а вечером — ограничить электрическое освещение.

К своим выводам исследователи пришли, наблюдая за 14 добровольцами, которые имели проблемы со сном. Девять из них на выходных отправились в поход на природу, а пять остались дома. Оказалось, что в будни первым удалось восстановить режим сна, а вторым — нет.

Ученые полагают, что на циркадные ритмы человека, в частности, время отхода ко сну, определяющее влияние оказывает уровень мелатонина в шишковидном теле и крови. Изменение количества этого гормона в свою очередь зависит от освещения: в норме ночью он должен быть выше, чем днем.


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