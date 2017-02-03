Американец 30 лет хранил редкую Ferrari в однокомнатной квартире 3 3.02.2017, 8:54

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Фото: petrolicious.com

Житель Лос-Анджелеса спрятал автомобиль из опасений угона.

Житель Лос-Анджелеса несколько десятков лет хранил редкую модель Ferrari в квартире принадлежавшего ему жилого дома. Американец замуровал в «однушку» купе 250 GT PF 1959 года выпуска. Необычную историю осветило издание Petrolicious (перевод – tut.by).

О спрятанной в голливудской квартире машине стало известно благодаря адвокату бывшего владельца. Юрист купил у него спорткар, который, как отмечает портал Авторамблер, хранился в апартаментах примерно с середины 1980-х.

Ferrari 250 GT PF Coupe оснащались трехлитровым мотором V12 мощностью 280 лошадиных сил и пятиступенчатой механической коробкой передач. Дизайн модели был разработан итальянским ателье Pininfarina.

Американец спрятал автомобиль из опасений угона, поскольку считал Голливуд того времени не самым безопасным районом. Для этого ему потребовалось разобрать одну из стен жилища, а после собрать ее обратно.

Фото: petrolicious.com

В течение десятков лет он понемногу реставрировал «Феррари», покупая различные запчасти. Автомобиль при этом он установил на специальные стойки, чтобы тот не двигался в случае землетрясения.

Адвокат долгое время знал о «секрете» клиента, но впервые увидел машину относительно недавно, во время встречи с жителем Голливуда у него дома. Когда юристу стало известно, что его клиент решил сменить место жительства, он предложил ему купить автомобиль. Сделка состоялась, однако ее сумма не называется.

«Феррари» забрали из квартиры, по новой разобрав стену. Работы заняли пять часов. Новый владелец планирует продолжить реставрацию.