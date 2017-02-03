Миклош Харашти: В Беларуси нет даже минимальных улучшений в области прав человека 3 3.02.2017, 8:44

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Миклош Харасти

Белорусские власти временно спрятали руку в карман, но по-прежнему держат ее сжатой в кулак.

Спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Миклош Харашти на этой неделе в Вильнюсе встретился с белорусскими и международными правозащитниками для обсуждения приоритетов дальнейшего взаимодействия. По словам Харашти, в вопросе продления своего мандата в этом году он настроен оптимистично.

Во время встречи со спецдокладчиком ООН, которая проходила 31 января в Белорусском Доме прав человека, представители белорусских правозащитных организаций и инициатив, их международные коллеги из Фонда Домов прав человека, FIDH, Freedom House обсудили широкий круг вопросов по ситуации в Беларуси и актуальные направления сотрудничества. Также Миклош Харашти рассказал о текущей работе в рамках своего мандата и поделился дальнейшими планами.

Характеризуя положение прав человека в Беларуси в ушедшем году, спецдокладчик ООН подчеркнул: если не было ухудшений – не значит, что были улучшения, поскольку никаких системных реформ не проводилось.

Свою позицию по отдельным вопросам господин Харашти подробнее прокомментировал для сайта ПЦ «Весна».

Встреча правозащитников со спецдокладчиком ООН Миклошем Харасти в Белорусском Доме прав человека в Вильнюсе. 31 января 2017

«На мой взгляд, сегодня в Беларуси в войне государства против общества наблюдается тактический мир. Этот тактический мир должен расширяться в стратегический мир. В этом же суть. Ведь «тактический» означает, что государство в каждый момент все еще имеет легальные и практические позиции, откуда оно может начать бомбардировать общество. Надо их сдать. За это граждане всех стран в мире и платят государству – чтобы оно было позитивным в отношении их гражданских прав. И нужно сказать, что этот тактический мир в Беларуси создан МИДом, а все другие министерства продолжают угнетение практических прав. То есть, они по-прежнему сжимают руку в кулак, но сейчас сунули его в карман. А ведь стоит держать ладони открытыми и протягивать руку для рукопожатий», - сказал спецдокладчик о текущей ситуации.

Касаясь условий работы правозащитников в Беларуси и их возможностей взаимодействия с властями, он высказал свой взгляд на роль международных организаций в этом процессе:

«Особенно трудно приходится правозащитным организациям, если они не зарегистрированы. Я думаю, что глава ООН в Минске должен более позитивно работать с этими организациями. На мой взгляд, скандально, что он не приглашает незарегистрированные организации на важные мероприятия, тем самым практически одобряя их нерегистрацию в нарушение международных норм правительством… В первую очередь, это зона ответственности международных организаций и дипломатов – создание треугольников [для решения проблемы представительства интересов гражданского общества в процессе принятия политических решений – ред.], в которых правительство должно будет учитывать, что они считаются с этими правозащитными организациями. И я всегда удивляюсь: как это возможно, что они этого не делают… Я не говорю, что международные организации в чем-то виноваты. Они, конечно, стесняются быть твердыми, потому что правительство им говорит «будьте позитивны с нами» - морально это не очень легко…»

Рассказывая о своих планах, Миклош Харашти сообщил, что 3 февраля посетит ОБСЕ в Вене, куда приглашен для обсуждения ситуации в Беларуси, поскольку Парламентская ассамблея ОБСЕ решила провести свою летнюю сессию 2017 года в Минске. 6 - 7 февраля спецдокладчик вместе с правозащитниками "Весны" и FIDH с рабочим визитом будет в Брюсселе. Ко всему, в Женеве он работает над подготовкой очередного доклада о положении в области прав человека в нашей стране, который в июне будет представлен в СПЧ ООН, а осенью планирует принять участие в работе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Спецдокладчик ООН по Беларуси Миклош Харасти.

Фото ПЦ "Весна"

Среди основных вопросов, по которым продолжит работу спецдокладчик, он назвал следующие: свобода выражения мнений, отмена на правовом уровне системы предупреждений и допуск иностранных инвестиций в средства массовой информации, улучшение ситуации с плюрализмом на телевидения и радио, отмена блокировки и фильтрации интернет-сайтов; свобода ассоциаций, отмена статьи 193.1, отменена разрешительного и введение заявительного принципа регистрации организаций; свобода собраний, позитивный подход властей к свободе мирных собраний и отказ от постоянного преследования их участников; смертная казнь.

«Это основные гражданские и политические права, и нужно добиваться полного искоренения негативного подхода к этим правам», - подчеркнул собеседник.

На вопрос о вероятности продления в этом году Советом по правам человека мандата спецдокладчика ООН по Беларуси Миклош Харашти отметил, что ожидает этого, поскольку, помимо показных действий, никаких реальных шагов по улучшению ситуации в стране власти не предприняли.

«Без сомнения, на степень поддержки мандата в прошлом году [из 47 государств-членов СПЧ ООН 15 проголосовали за соответствующую резолюцию, 9 – против, 23 – воздержались – ред.] повлияло то, что европейские санкции с Беларуси были сняты. Но необходимо поддерживать внимание к ситуации с правами человека независимо от геополитической взаимозависимости и потепления отношений между странами. Это вполне естественно: поскольку у Беларуси достаточно независимая позиция в международных дискуссиях по вопросу Украины, поскольку Беларусь придает первостепенное значение вопросу национальной независимости и территориальной целостности, странам с общими принципами на западе европейского континента важно иметь хорошие отношения с этой страной. Но делегации Европейского Союза и других стран должны понять, что геополитическая тема должна быть отделена от вопросов в области прав человека. Это обманная логика, которой нельзя следовать: по мере того, как улучшается международное положение и геополитическое значение страны, ситуация с правами человека также получает больше положительных оценок, даже если это не соответствует действительности. По прошествии года в Беларуси не произошло даже самых минимальных улучшений в законодательстве, в реальной политике государства. Как в прошлом году, так и в этом абсолютно ясным является то, что эти два вопроса должны быть разделены. Так что в этом смысле я настроен оптимистично.

Но, с другой стороны, я пессимист. Потому что реальный оптимизм появится, когда мандат будет отменен - поскольку произойдет улучшение ситуации с правами человека. Но пока нет практических улучшений, нет юридических улучшений, нет сотрудничества со мной, с мандатом.

Я считаю, что продление мандата необходимо для того, чтобы послать государству четкий сигнал, что помимо этих показных действий должны быть реальные шаги. Отмена мандата не должна быть наградой за эти показные решения. Это моя позиция. Я считаю, что логика восторжествует: реальные интересы прав человека будут преобладать и мандат будет продлен», - сказал Миклош Харашти.

Напомним, мандат Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси СПЧ ООН учредил в 2012 году в связи с массовыми репрессиями в стране после президентских выборов 2010 года и он является единственным инструментом международного сообщества по мониторингу ситуации в Беларуси. Правительство Беларуси не признает мандат спецдокладчика и отказывается от взаимодействия с ним. За все годы Миклош Харашти не имел возможности посетить Беларусь, поскольку для этого необходимо официальное приглашение властей. В своей работе спецдокладчик использует информацию от белорусских правозащитников, экспертов, журналистов, с которыми встречается за пределами страны, черпает необходимые сведения из официальных документов, а также имеет доступ к переписке граждан Беларуси с другими правозащитными механизмами ООН.