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«Полиция с нами!»: В центре Бухареста 30 тысяч человек требуют отставки правительства

  • 3.02.2017, 9:08
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В Румынии продолжаются массовые протесты, на улицы вышли 140 тысяч человек.

В центре Бухареста на Площади Победы собрались более 30 тысяч человек и количество участников антикоррупционного протеста растет.

Об этом сообщает Mediafax (перевод – eurointegration.com.ua).

Это третий вечер протестов подряд. Некоторые протестующие принесли цветы для полицейских. Люди выкрикивают - "Жандармы с нами".

Жандармы раздавали листовки с сообщениями, в которых участникам акции советуют отходить от агрессивных людей. Очевидно, румынские правоохранители не хотят повторения вчерашних столкновений с демонстрантами.

По информации Digi24.ro, в целом по всей стране на улицы вышли около 140 тысяч человек.

В среду в Румынии прошли самые массовые за последние 25 лет протесты, в которых приняли участие до 300 тысяч человек.

Напомним, правительство Румынии 31 января несмотря на массовые протесты приняло постановление, которое декриминализирует ряд преступлений и позволяет многим коррупционерам избежать ответственности.

Новое постановление, в частности, декриминализирует коррупционные деяния и случаи превышения полномочий и злоупотребления служебным положением, если убытки не превышают 200 тысяч леев (47 800 долларов).

Необходимость амнистии для отдельных категорий преступников в правительстве ранее объяснили переполненностью тюрем.

Еврокомиссия 1 февраля выступила с жестким предупреждением к правительству Румынии за принятое постановление и подчеркнула необходимость необратимого прогресса в борьбе с коррупцией.

2 февраля президент Румынии Клаус Йоханнис обжаловал в Конституционном суде постановление правительства и призвал Кабинет министров отменить этот документ.

Премьер Румынии заявил, что не отменит постановление и намерен и далее выступать с инициативами о декриминализации некоторых преступлений, связанных с коррупцией.


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