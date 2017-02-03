«Полиция с нами!»: В центре Бухареста 30 тысяч человек требуют отставки правительства
- 3.02.2017, 9:08
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В Румынии продолжаются массовые протесты, на улицы вышли 140 тысяч человек.
В центре Бухареста на Площади Победы собрались более 30 тысяч человек и количество участников антикоррупционного протеста растет.
Об этом сообщает Mediafax (перевод – eurointegration.com.ua).
Это третий вечер протестов подряд. Некоторые протестующие принесли цветы для полицейских. Люди выкрикивают - "Жандармы с нами".
Жандармы раздавали листовки с сообщениями, в которых участникам акции советуют отходить от агрессивных людей. Очевидно, румынские правоохранители не хотят повторения вчерашних столкновений с демонстрантами.
По информации Digi24.ro, в целом по всей стране на улицы вышли около 140 тысяч человек.
В среду в Румынии прошли самые массовые за последние 25 лет протесты, в которых приняли участие до 300 тысяч человек.
Напомним, правительство Румынии 31 января несмотря на массовые протесты приняло постановление, которое декриминализирует ряд преступлений и позволяет многим коррупционерам избежать ответственности.
Новое постановление, в частности, декриминализирует коррупционные деяния и случаи превышения полномочий и злоупотребления служебным положением, если убытки не превышают 200 тысяч леев (47 800 долларов).
Необходимость амнистии для отдельных категорий преступников в правительстве ранее объяснили переполненностью тюрем.
Еврокомиссия 1 февраля выступила с жестким предупреждением к правительству Румынии за принятое постановление и подчеркнула необходимость необратимого прогресса в борьбе с коррупцией.
2 февраля президент Румынии Клаус Йоханнис обжаловал в Конституционном суде постановление правительства и призвал Кабинет министров отменить этот документ.
Премьер Румынии заявил, что не отменит постановление и намерен и далее выступать с инициативами о декриминализации некоторых преступлений, связанных с коррупцией.