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Государство держит молодых ученых на голодном пайке

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  • 3.02.2017, 9:18
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Доходы молодого ученого не дотягивают до минимального прожиточного минимума.

На первом месте для белорусских ученых, а в особенности молодых, стоит проблема повышения заработной платы. Доходы молодого ученого не дотягивают до минимального прожиточного минимума. Где выход из ситуации?

Чего ждут ученые от года науки?

-- Нам говорят, что мы должны подавать заявку на получение гранта, чтобы обеспечить свое существование. И мы это делаем. Но грантами обеспечены не все. Что делать остальным? – рассказала в интервью «Завтра твоей страны» кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории медицинской биофизики Института биофизики и клеточной инженерии Академии наук Александра Скоробогатова.

Во время панельной дискуссии «Год науки: как сделать науку двигателем развития страны?» спикеры отметили, что финансовые проблемы вынуждают ученых менять род деятельности или уезжать из Беларуси. Оставшимся в стране специалистам приходиться бороться за то, чтобы достичь среднего уровня жизни.

– Кроме всего прочего, молодым ученым часто негде жить. Низкие доходы не позволяют им снимать квартиры. Даже те, кто арендует жилье в «Магистре»: квартале для работников научной и творческой сфер, тратят почти половину зарплаты, – говорит Александра Скоробогатова.

Еще одна проблема – отсутствие возможности у молодых ученых заниматься исследованиями, которые им интересны, где им хочется себя реализовать, а не ограничиваться только тем, что предлагают сверху.

– Здесь опять встает вопрос финансирования, потому что исследования во многих областях требуют не просто наличия ручки и компьютера, а особой приборной и активной базы, – комментирует представитель Института биофизики и клеточной инженерии.

Искать гранты и инвесторов ученые стараются сами. Но это удается не всегда и не всем. По мнению экспертов, для решения проблемы финансирования исследований, необходимо более тесное взаимодействие научных учреждений с бизнесом.

– Ученым хочется, чтобы их услышали, и чтобы зарплата в 300 рублей была далеким прошлым, – резюмирует Александра Скоробогатова.


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