Видеохит: 101-летняя канадка исполнила зажигательный танец 1 3.02.2017, 9:28

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Пожилая женщина доказала, что возраст — это всего лишь цифра, которая не имеет никакого отношения к человеку с вечно молодой душой.

Минерва Боран, живущая в доме престарелых в Новой Шотландии (Канада), исполнила энергичный танец, наполненный такими па, как вращение и элементы степа, сообщает сайт 120.su.

Начала веселая пожилая женщина с легких покачиваний бедрами, но чуть погодя вошла во вкус, и принялась лихо отплясывать, добавив также несколько эффектных движений руками.

Видеоролик, снятый сотрудником заведения Жаном Робинсоном, получился очень позитивным. Кстати, за кадром можно слышать, как друзья и подруги Минервы хлопают в такт музыке и подбадривают плясунью восторженными криками.