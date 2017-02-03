ФСБ: Белорусов без документов в погранзоне будут задерживать на 48 часов 5 3.02.2017, 9:38

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ФСБ России точно описала границы погранзоны по координатам и населенным пунктам, которые в нее входят.

Находиться здесь без разрешения будет нельзя не только россиянам, но и белорусам. Без разрешения там могут находиться только местные жители.

«Еврорадио» нанесло часть из них, чтобы представлять, как пройдет линия пограничной зоны. Из пограничной зоны исключили райцентры, попавшие в ее пределы.

Кстати, в ФСБ отметили: если житель Беларуси, собирая грибы, пересечет границу и попадет в пограничную зону без документов, в ФСБ России ответили, что имеют право задержать на 48 часов.