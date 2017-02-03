Гомельчанин в одиночку собрал более 400 подписей за отмену декрета о «тунеядцах» 2 3.02.2017, 9:52

Каждый третий из подписавшихся готов выйти на «Марш рассерженных белорусов» 17 февраля.

Житель Гомеля в одиночку собрал по собственной инициативе более 400 подписей за отмену декрета о «тунеядстве», пишет БелаПАН.

Уже полторы недели инициативные граждане, не состоящие в оппозиционных организациях, собирают в Гомеле подписи. Первоначально их собирал возле торгового центра «Мандарин» местный житель Дмитрий Сабуров. Позже к нему присоединились еще четыре человека. 2 февраля к ним обратился еще один житель областного центра, который спросил, куда можно сдать подписи. Выяснилось, что он по собственной инициативе распечатал бланки и собирал подписи.

В комментарии журналистам инициативный молодой человек объяснил свои действия тем, что он хочет «жить в Беларуси, а не выживать». «Надо бороться с безработицей и маленькими зарплатами, а не с людьми, предоставьте нам работу нормальную, и мы будем работать, а когда люди и 100 долларов не имеют — кто будет платить? Особенно страдают люди предпенсионного возраста, которых сокращают, и молодые специалисты, которые не могут устроиться на работу», — отметил он.

В одиночку гомельчанин собрал уже 400 подписей. Извещение об уплате «налога на тунеядство» получил и он, и его мать. «Так случилось, что я работал не весь год, вот и пришла бумага. А мать часто болела и ее сократили. Сейчас она должна платить», — пояснил молодой человек.

В свою очередь Дмитрий Сабуров сообщил, что за полторы недели сбора подписей претензий со стороны милиции или иных органов не поступало, но возник конфликт с администрацией ТЦ «Мандарин». «Администрация торгового центра была против, что мы возле их здания собираем подписи, угрожали нам КГБ. Ничего не объяснили, грубо разговаривали, хотели вызвать милицию. Мы перешли собирать подписи к универмагу «Гомель», — рассказал Сабуров.

По его наблюдениям, 80% опрошенных людей выступают против декрета, из них около 30% выразили готовность прийти на «марш рассерженных белорусов», который планируется провести 17 февраля в Минске и 19 февраля — в Гомеле.

«Ну, и процентов 15-20 — это зомбированные телевидением, хоть они в этом не виноваты. Они говорят: почему мы работаем и за свои деньги содержим тунеядцев, хотя это не так. Страх также присутствует у людей. Многие говорят, что они против декрета, но подписываться бояться, или просят, чтобы не указывали их адреса», — отметил Сабуров.

Напомним, что 17 февраля в 18-00 на Октябрьской площади Минска начнется Марш рассерженных белорусов с требованием отмены декрета о «тунеядцах».